RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Я - алкоголік з Єльця": флешмоб за тверезість у Росії зіпсував місцевий алкаш

Автор: Світлана Мащенко

У Росії до Всеросійського дня тверезості вирішили провести флешмоб із закликом долучатися до суспільства непитущих людей. Але в якийсь момент щось пішло не за планом - в кадр вліз представник "місцевої еліти", зіпсувавши всю задумку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Організатори акції - Липецьке православне товариство "Тверезіння" 12 вересня ходили по вулиці міста Єлець з величезним банером з написом "Я за тверезість", блаженно усміхалися, показуючи переваги тверезого життя. Оператор все це знімав на відео.

І тут в кадр за своїми 15 хвилинами (або секундами) слави вліз чоловік, заявивши, що він - "алкоголік з Єльця". При цьому люди з банером продовжили мило усміхатися під музику із закликом бути щасливими.

"Що може піти не так під час флешмобу "Я за тверезість"? Звичайно, його може зіпсувати місцевий алкоголік. Це і сталося в Липецькій області, але активісти нітрохи не здивувалися і продовжили співати пісню тверезості", - підписано відео.

Відео: у Росії акцію "за тверезість" зіпсував місцевий алкоголік

Раніше лікарі з'ясували, скільки пива корисно пити в день.

Також доктор Комаровський розповів, кому дуже шкідливо навіть помірне вживання алкоголю

Читайте РБК-Україна в Google News
алкоголь