"Я - алкоголік з Єльця": флешмоб за тверезість у Росії зіпсував місцевий алкаш

Організатори акції - Липецьке православне товариство "Тверезіння" 12 вересня ходили по вулиці міста Єлець з величезним банером з написом "Я за тверезість", блаженно усміхалися, показуючи переваги тверезого життя. Оператор все це знімав на відео.

І тут в кадр за своїми 15 хвилинами (або секундами) слави вліз чоловік, заявивши, що він - "алкоголік з Єльця". При цьому люди з банером продовжили мило усміхатися під музику із закликом бути щасливими.

"Що може піти не так під час флешмобу "Я за тверезість"? Звичайно, його може зіпсувати місцевий алкоголік. Це і сталося в Липецькій області, але активісти нітрохи не здивувалися і продовжили співати пісню тверезості", - підписано відео.

Відео: у Росії акцію "за тверезість" зіпсував місцевий алкоголік