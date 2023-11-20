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Xiaomi выпустила тонкий смартфон с камерой 108 Мп

Смартфон Redmi Note 13R Pro представлен официально (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi выпустила в Китае новый Redmi Note 13R Pro - смартфон среднего уровня с большим ярким экраном и крутой камерой. По характеристикам он аналогичен Redmi Note 13, отличаются только дизайн задней панели и доступные расцветки: место белой версии заняла золотая.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ithome.

Этот аппарат отличается ярким 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Разработчики подчеркивают его тонкость и легкость с толщиной 7,73 мм и весом 175 г (без блока камер).

Роскошь смартфона подчеркивается камерой на 108 Мп с 3-кратным оптическим зумом, использующим искусственный интеллект для более быстрой съемки и обработки изображений. Она сопровождается датчиком глубины и передней камерой на 16 Мп.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)

Аппарат оснащен процессором MediaTek 6080 с технологией 6-нм, поддерживающей Bluetooth 5.2, и аккумулятором емкостью 5000 мА/ч с быстрой зарядкой 33 Вт. Важно отметить, что при весе 175 г, его аккумулятор значительно превосходит по емкости батарею iPhone 15, которая весит 171 г и имеет емкость около 3300 мА/ч.

Redmi Note 13R Pro уже доступен для покупки на китайском Xiaomi Mall в единой конфигурации 12+256 ГБ по цене 1999 юаней (около 10 000 гривен). О возможном выпуске в других странах пока нет информации.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro (фото: Ithome)

Ранее мы писали, что Xiaomi показала дизайн своего первого электрокара.

А еще у нас есть материал об ультрабюджетном смартфоне для всех от Xiaomi.

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