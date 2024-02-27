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В Xiaomi рассказали, какие устройства получат операционную систему HyperOS: подробный список

Xiaomi назвала глобальные устройства, которые получат HyperOS до конца июня (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вместе с новыми продуктами, предназначенными для мирового рынка, компания Xiaomi представила свою собственную операционную систему HyperOS. Вначале она стала доступной для китайских телефонов, но в ближайшем будущем ее получат и другие устройства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт про технологии Gizmochina.

Производитель опубликовал список устройств, которые в первой половине 2024 года получат обновление до HyperOS. Список оказался не столь обширным, как можно было бы ожидать, однако в будущем его, вероятно, будут дополнять.

В рамках первой половины года Xiaomi планирует выпустить глобальную версию HyperOS для пяти серий своих смартфонов, а также для определенных моделей смартфонов Redmi Note 12 и планшетов Xiaomi Pad 6 и Redmi Pad SE.

Какие гаджеты получат операционную систему HyperOS

Смартфоны

  • Серия Xiaomi 14 (предустановка)
  • Серия Redmi Note 13
  • Серия Xiaomi 13
  • Серия Xiaomi 13T
  • Серия Xiaomi 12
  • Серия Xiaomi 12T
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 5G

Планшеты

  • Xiaomi Pad 6S Pro (предустановка)
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE

Носимые устройства

  • Xiaomi Watch S3 (предустановка)
  • Xiaomi Smart Band 8 Pro (предустановка)

Устройства, которые получат HyperOS (фото: Gizmochina)

Как можно заметить, в указанном перечне присутствуют устройства, на которых HyperOS будет установлена изначально. Конкретно, речь идет о смартфонах серии Xiaomi 14, смарт-часах Watch S3, фитнес-браслете Smart Band 8 Pro, а также планшете Pad 6S Pro.

Другими словами, при приобретении этих гаджетов владелец сразу получит доступ к новейшей фирменной оболочке производителя.

Xiaomi не предоставила конкретных дат выпуска глобальной версии HyperOS. Вероятно, сроки будут зависеть от региона продаж конкретных устройств. В одних случаях обновление может быть доступно уже в ближайшие дни, в других – в ближайшие месяцы.

Однако в любом случае компания обещает выпустить обновление для указанных устройств в течение первой половины года.

Напомним, что Xiaomi официально представила главный смартфон этого года.

А еще мы писали о том, что Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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