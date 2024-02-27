В Xiaomi рассказали, какие устройства получат операционную систему HyperOS: подробный список

Производитель опубликовал список устройств, которые в первой половине 2024 года получат обновление до HyperOS. Список оказался не столь обширным, как можно было бы ожидать, однако в будущем его, вероятно, будут дополнять.

В рамках первой половины года Xiaomi планирует выпустить глобальную версию HyperOS для пяти серий своих смартфонов, а также для определенных моделей смартфонов Redmi Note 12 и планшетов Xiaomi Pad 6 и Redmi Pad SE.

Какие гаджеты получат операционную систему HyperOS

Смартфоны

Серия Xiaomi 14 (предустановка)

Серия Redmi Note 13

Серия Xiaomi 13

Серия Xiaomi 13T

Серия Xiaomi 12

Серия Xiaomi 12T

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Планшеты

Xiaomi Pad 6S Pro (предустановка)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Носимые устройства

Xiaomi Watch S3 (предустановка)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (предустановка)

Устройства, которые получат HyperOS (фото: Gizmochina)

Как можно заметить, в указанном перечне присутствуют устройства, на которых HyperOS будет установлена изначально. Конкретно, речь идет о смартфонах серии Xiaomi 14, смарт-часах Watch S3, фитнес-браслете Smart Band 8 Pro, а также планшете Pad 6S Pro.

Другими словами, при приобретении этих гаджетов владелец сразу получит доступ к новейшей фирменной оболочке производителя.

Xiaomi не предоставила конкретных дат выпуска глобальной версии HyperOS. Вероятно, сроки будут зависеть от региона продаж конкретных устройств. В одних случаях обновление может быть доступно уже в ближайшие дни, в других – в ближайшие месяцы.

Однако в любом случае компания обещает выпустить обновление для указанных устройств в течение первой половины года.