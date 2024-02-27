В Xiaomi рассказали, какие устройства получат операционную систему HyperOS: подробный список

Вместе с новыми продуктами, предназначенными для мирового рынка, компания Xiaomi представила свою собственную операционную систему HyperOS. Вначале она стала доступной для китайских телефонов, но в ближайшем будущем ее получат и другие устройства.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт про технологии Gizmochina.
Производитель опубликовал список устройств, которые в первой половине 2024 года получат обновление до HyperOS. Список оказался не столь обширным, как можно было бы ожидать, однако в будущем его, вероятно, будут дополнять.
В рамках первой половины года Xiaomi планирует выпустить глобальную версию HyperOS для пяти серий своих смартфонов, а также для определенных моделей смартфонов Redmi Note 12 и планшетов Xiaomi Pad 6 и Redmi Pad SE.
Смартфоны
Планшеты
Носимые устройства
Как можно заметить, в указанном перечне присутствуют устройства, на которых HyperOS будет установлена изначально. Конкретно, речь идет о смартфонах серии Xiaomi 14, смарт-часах Watch S3, фитнес-браслете Smart Band 8 Pro, а также планшете Pad 6S Pro.
Другими словами, при приобретении этих гаджетов владелец сразу получит доступ к новейшей фирменной оболочке производителя.
Xiaomi не предоставила конкретных дат выпуска глобальной версии HyperOS. Вероятно, сроки будут зависеть от региона продаж конкретных устройств. В одних случаях обновление может быть доступно уже в ближайшие дни, в других – в ближайшие месяцы.
Однако в любом случае компания обещает выпустить обновление для указанных устройств в течение первой половины года.
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