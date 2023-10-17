Xiaomi представила альтернативу Android для своих смартфонов: кто первым ее получит

В своем сообщении он подчеркнул, что Xiaomi HyperOS - это операционная система, ориентированная на пользователей с большой экосистемой, включая различные устройства, в том числе автомобили. Это означает, что информационно-развлекательная система в автомобилях Xiaomi будет работать под ее управлением.

HyperOS является операционной системой, основанной на Android, но с серьезными наработками и адаптацией для поддержки "десятков миллиардов" различных устройств. Это означает, что Xiaomi следует путем, аналогичным Huawei с их операционной системой HarmonyOS.

Лей Цзюнь и HyperOS от Xiaomi (фото: X/leijun)

Лей Цзюнь также поделился информацией о постепенном уходе от MIUI, официальном пользовательском интерфейсе Xiaomi. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его, но также заявил, что этот интерфейс навсегда останется в их памяти.

Пока не ясно, будет ли эта замена глобальной или ограничится только китайским рынком. Официальная премьера Xiaomi 14 и HyperOS ожидается 27 октября.