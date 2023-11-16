Xiaomi показала дизайн своего первого электрокара

Xiaomi SU7 - электрический четырехдверный пятиместный седан с размерами 4997×1963×1455 мм и колесной базой 3000 мм. У него будет два варианта дисков: 19 и 20 дюймов с шинами 245/45 и 245/40 соответственно.

Варианты дисков Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Xiaomi представила две версии SU7 - с лидаром и без. Лидар расположен на переднем стекле, и предполагается, что автомобиль будет поддерживать функцию разблокировки с использованием технологии распознавания лиц.

По силовой установке доступны два варианта: заднеприводный с двигателем мощностью 220 кВт и полноприводный с общей мощностью 495 кВт (220 кВт + 275 кВт). Аккумуляторные блоки поставляются компанией BYD.

Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Масса базовой комплектации автомобиля составляет 1 980 килограмм, при ограничении максимальной скорости до 210 км/ч - для простейшей комплектации. В версии верхнего уровня вес Xiaomi SU7 увеличится до 2 205 килограмм, а максимальная скорость будет достигать 265 км/ч.

Xiaomi SU7 (фото: CarNewsChina)

Предполагается, что электрокары будут представлены на рынке под именами SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Некоторые варианты комплектации будут оборудованы активным задним антикрылом (спойлером).

Электромобиль будет производиться по соглашению с компанией Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а не непосредственно Xiaomi. Начало серийного производства намечено на декабрь 2023 года, а первые поставки ожидаются в феврале 2024 года. Пробное производство на заводе BAIC в Пекине уже началось и десятки тестовых автомобилей уже прошли конвейер.

Базовая комплектация электромобиля составляет 1980 килограмм (фото: CarNewsChina)