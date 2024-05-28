Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах: подробности

Что известно о новой функции

Приложение Phone Link позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и изображения, а также транслировать экран Android-смартфона на Windows. Версия для iOS предлагает меньше возможностей, но все же позволяет синхронизировать уведомления, вызовы и сообщения через Bluetooth.

В прошлом году приложение "Ножницы" в Windows получило функцию извлечения текста с изображений, что уже позволяет пользователям копировать текст с фотографий. Однако добавление этой функции в Phone Link сэкономит время, так как текст можно будет копировать непосредственно с фото на устройстве, без необходимости использования "Ножниц".

По текущим данным, инструмент извлечения текста в Phone Link пока работает хуже аналогов от Samsung и Apple, но, вероятно, со временем будет улучшен. Новая функция включена в версию Phone Link 1.24051.91.0, однако точная дата ее общедоступности пока неизвестна.