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Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах: подробности

Windows сможет извлекать текст с фото на синхронизированном Android-смартфоне (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Одной из новых функций в предстоящей версии приложения Microsoft Phone Link станет инструмент для захвата и копирования текста с фотографий, хранящихся на Android-смартфоне, синхронизированном с ПК. Эта функция уже есть в бета-версии Windows Release Preview и скоро станет доступна всем пользователям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно о новой функции

Приложение Phone Link позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и изображения, а также транслировать экран Android-смартфона на Windows. Версия для iOS предлагает меньше возможностей, но все же позволяет синхронизировать уведомления, вызовы и сообщения через Bluetooth.

В прошлом году приложение "Ножницы" в Windows получило функцию извлечения текста с изображений, что уже позволяет пользователям копировать текст с фотографий. Однако добавление этой функции в Phone Link сэкономит время, так как текст можно будет копировать непосредственно с фото на устройстве, без необходимости использования "Ножниц".

По текущим данным, инструмент извлечения текста в Phone Link пока работает хуже аналогов от Samsung и Apple, но, вероятно, со временем будет улучшен. Новая функция включена в версию Phone Link 1.24051.91.0, однако точная дата ее общедоступности пока неизвестна.

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