Wi-Fi не работает после обновления Windows. Как исправить эту проблему

KB5033375 - это обязательное обновление для Windows 11, выпущенное в декабре 2023 года. Оно предназначено для устранения нескольких ошибок, но появились отчеты о том, что оно может вызвать проблемы с Wi-Fi у некоторых пользователей. Сообщается о снижении скорости передачи данных по Wi-Fi после установки этого патча, а также отмечается возможный разрыв соединения с Интернетом.

Один из пользователей Windows 11 поделился опытом, утверждая, что качество Wi-Fi ухудшилось настолько, что даже поиск в Google заработал медленно. Некоторые предполагают, что проблема может быть связана с использованием устаревших беспроводных карт Qualcomm, часто применяемых в университетских компьютерах и других учреждениях.

На одном из форумов Microsoft отмечается, что проблемы с Wi-Fi возникают при использовании WPA2 Enterprise SSID в стандарте 802.11r.

Как исправить проблему

Поскольку от Microsoft пока не поступило официальных заявлений, на данный момент неизвестно, применимы ли проблемы с беспроводным подключением к конкретным моделям адаптеров беспроводных сетей или, возможно, есть другие причины.

В качестве временного решения пользователи могут попытаться переключиться с EAP-TLS на PEAP или отключить 802.11r в нарушенном SSID, поскольку кажется, что корень проблемы связан с четырехсторонним рукопожатием.

Также можно просто удалить декабрьское накопительное обновление KB5033375 для Windows 11 и связанное с ним опциональное превью-обновление KB50532288, если они были установлены.