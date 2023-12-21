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Wi-Fi не работает после обновления Windows. Как исправить эту проблему

Декабрьское обновление Windows вызывает проблемы с Wi-Fi (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft продолжает предоставлять обновления для Windows и в этот раз снова не обошлось без неприятных моментов. Одно из обязательных обновлений, направленное на устранение нескольких проблем, негативно влияет на работу Wi-Fi у определенной группы пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочник по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

KB5033375 - это обязательное обновление для Windows 11, выпущенное в декабре 2023 года. Оно предназначено для устранения нескольких ошибок, но появились отчеты о том, что оно может вызвать проблемы с Wi-Fi у некоторых пользователей. Сообщается о снижении скорости передачи данных по Wi-Fi после установки этого патча, а также отмечается возможный разрыв соединения с Интернетом.

Один из пользователей Windows 11 поделился опытом, утверждая, что качество Wi-Fi ухудшилось настолько, что даже поиск в Google заработал медленно. Некоторые предполагают, что проблема может быть связана с использованием устаревших беспроводных карт Qualcomm, часто применяемых в университетских компьютерах и других учреждениях.

На одном из форумов Microsoft отмечается, что проблемы с Wi-Fi возникают при использовании WPA2 Enterprise SSID в стандарте 802.11r.

Как исправить проблему

Поскольку от Microsoft пока не поступило официальных заявлений, на данный момент неизвестно, применимы ли проблемы с беспроводным подключением к конкретным моделям адаптеров беспроводных сетей или, возможно, есть другие причины.

В качестве временного решения пользователи могут попытаться переключиться с EAP-TLS на PEAP или отключить 802.11r в нарушенном SSID, поскольку кажется, что корень проблемы связан с четырехсторонним рукопожатием.

Также можно просто удалить декабрьское накопительное обновление KB5033375 для Windows 11 и связанное с ним опциональное превью-обновление KB50532288, если они были установлены.

Читайте также о главном требовании для установки будущей Windows 12.

А еще мы писали, что Microsoft готовит "революционную" Windows с искусственным интеллектом.

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