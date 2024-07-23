RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

WhatsApp вводит популярную функцию, которая упростит жизнь владельцам iPhone

WhatsApp хочет предоставить пользователям iPhone функцию, похожую на AirDrop (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Уже некоторое время WhatsApp работает над функцией, позволяющей пользователям обмениваться файлами друг с другом без подключения к интернету, подобно функции AirDrop от Apple. Хотя сначала эта функция тестировалась на Android, похоже, она также будет доступна пользователям iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Подробности новой функции 

Как отмечает WABetaInfo, последняя бета-версия WhatsApp для iOS, доступная на TestFlight, включает в себя функцию "Nearby Share" (Общий доступ поблизости).  

С помощью этой функции пользователи могут беспроводным образом обмениваться фотографиями, видео и документами с находящимися поблизости людьми с использованием сквозного шифрования. Однако из-за ограничений iOS функция будет работать немного иначе для пользователей iPhone. 

В то время как Android-версия WhatsApp может обнаруживать находящиеся поблизости устройства, для iOS-версии пользователю потребуется отсканировать QR-код для начала обмена файлами.  

Приятная деталь функции Nearby Share заключается в том, что она должна работать между iOS и Android, что упростит пользователям передачу файлов даже при использовании разных телефонов. 

Однако, несмотря на то что функция была обнаружена в последней бета-версии WhatsApp, пока она доступна только для внутреннего тестирования. Нет информации о том, когда Nearby Share станет доступна пользователям. 

Читайте также, как создать канал в Viber, WhatsApp и Telegram.

А еще у нас есть материал о том, как в WhatsApp отправить фото и видео в высоком разрешении.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneWhatsAppПриложение