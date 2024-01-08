WhatsApp может потерять классический зеленый интерфейс. Что изменится для пользователей

Кто сможет воспользоваться новым интерфейсом

По словам экспертов, сейчас WhatsApp работает над обновлением iOS 23.21.1.70.

Бета-версия программы основана на отзывах пользователей о предыдущих версиях и предлагает новые функции настройки.

Речь идет, в частности, о современном интерфейсе WhatsApp, позволяющем изменять цвета тем и значков.

"Для пользователей с недостатками зрения или определенными цветовыми предпочтениями (от которых зависит личный комфорт) возможность изменить основной цвет может сделать приложение более удобным", - считают разработчики.

Уточняется, что такой "инклюзивный подход" согласуется со стремлением WhatsApp обеспечить доступность своей платформы для большинства пользователей.

Приложение планируют сделать еще более удобным (иллюстративное фото: Рixabay)

Преимущества новой функции

Достоинствами новой версии мессенджера можно считать больший контроль пользователей над интерфейсом программы.

Согласно данным насчет бета-версии WhatsApp, выбрать новый основной цвет бренда можно будет из пяти разных вариантов - зеленого, голубого, серого, розового или фиолетового.

По мнению разработчиков, это позволит пользователям экспериментировать и находить идеальный цвет, который больше соответствует их предпочтениям и является визуально привлекательнее.

Доступные в бета-версии цвета (скриншот: wabetainfo.com)

Когда заработает новая версия приложения

В настоящее время функция выбора основного цвета WhatsApp находится на стадии разработки

В WABetaInfo уточняют, что она должна быть доступна в "будущем обновлении программы".

Некоторые предполагают также, что "ассортимент" доступных цветов приложения в будущем может быть расширен и составит более пяти вариантов.