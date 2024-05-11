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WhatsApp существенно изменил дизайн приложения для Android и iOS

Разработчики радикально обновили дизайн WhatsApp для Android и iOS (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

На этой неделе произошел выпуск значительного обновления мобильных версий приложения WhatsApp. После его установки пользователи устройств Android и iOS смогут оценить обновленный интерфейс, который призван улучшить комфорт взаимодействия с приложением.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.

Какие изменения произойдут

Прежде всего, стоит отметить изменения в цветовой палитре интерфейса. Теперь зеленый цвет стал акцентным и используется для выделения значков уведомлений и кнопок.

В Android-версии WhatsApp наблюдаются более существенные изменения: панель навигации перемещена в нижнюю часть экрана, что делает приложение более схожим с версией для iOS.

Что нового появится в обновлении (фото: X/WABetaInfo)

Что касается темного режима, WhatsApp утверждает, что изменение цветовой палитры обеспечит более высокий контраст и более насыщенные темные оттенки, чтобы уменьшить нагрузку на глаза в условиях недостаточной освещенности.

Разработчики отмечают, что пользователи выразили желание видеть "более темный режим", поэтому он был внедрен в приложение.

Разница между iOS и Android в новом обновлении (фото: X/WABetaInfo)

В сообщении от разработчиков отмечается, что их цель - сделать WhatsApp простым, надежным и конфиденциальным приложением. Изменения в дизайне продукта направлены на улучшение коммуникации между пользователями, делая их общение более удобным.

Одной из основных целей, которую ставят перед собой разработчики, является создание наиболее удобной для общения версии WhatsApp, и они стремятся к ее достижению.

Эволюция обновлений WhatsApp (фото: X/WABetaInfo)

Напомним, что в WhatsApp появится бесплатная функция, за которую в Telegram приходится платить.

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