WhatsApp готовит важное обновление: кого коснется нововведение

Состоялся релиз новой бета-версии мобильного приложения WhatsApp, которая представляет новую функцию - теперь пользователи могут легко определить, зашифрован ли их чат или нет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на главный независимый портал WABetaInfo , на котором можно узнавать новости про WhatsApp.

Детали нововведения

Речь идет о версии приложения WhatsApp для Android, где теперь представлен индикатор сквозного шифрования под контактом или названием группы на экране переписки. Краткое уведомление в окне чата подтверждает активное использование сквозного шифрования.

В настоящее время эта функция есть у ограниченного круга пользователей бета-версии, но ожидается, что в ближайшие недели она станет доступной для широкой аудитории. Впервые информация о появлении этой опции была опубликована ещё в январе.

Как выглядит сквозное шифрование в переписке (фото: WABetaInfo)

Индикатор размещен в том же месте, где отображается информация о последнем визите пользователей. Наличие сквозного шифрования означает, что переписка доступна только собеседникам и больше никому.

Индикатор отображается на короткое время, после чего исчезает, возвращая информацию о последнем визите пользователя.

Начиная новый чат, пользователи получают уведомление о защите сообщений и звонков сквозным шифрованием, что подчеркивает его активность в момент общения. В остальное время понять наличие шифрования никак нельзя.

Сквозное шифрование поддерживается в чатах и видеозвонках WhatsApp уже давно. Зашифровываются в этом мессенджере даже обновления статусов.