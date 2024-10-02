WhatsApp ожидает важное обновление: что известно

WhatsApp добавляет новые эффекты камеры для видеозвонков

По словам WhatsApp, новые фильтры делают видеозвонки "более привлекательными", добавляя им "личный штрих". Конечно, пользователи также могут включать фон, чтобы скрыть свое окружение.

"Фильтры, например добавление ярких цветов или создание художественного оформления вашего видео, предназначены для образования непринужденной атмосферы. Добавление фона позволит сохранить конфиденциальность и перенестись в уютную кофейню или комфортную гостиную, что создаст атмосферу чистоты и изысканности", - говорится на официальной платформе WhatsApp Blog.

С 20 вариантами эффектов вы можете создавать уникальные образы, выбирая и смешивая опции. Фильтры включают "Теплый", "Холодный", "Черно-белый", "Утечка света", "Мечтательный", "Призма света", "Рыбий глаз", "Винтажный телевизор", "Матовое стекло" и "Двухцветный тон".

Варианты фона: "Размытие", "Гостиная", "Офис", "Кафе", "Камешки", "Гурман", "Гладкий", "Пляж", "Закат", "Празднование" и "Лес".

Кроме того, обновление также добавляет возможность регулировать внешний вид и яркость среды, показанной на камере. Пользователи могут найти новые эффекты, нажав на новый значок в верхнем правом углу экрана во время индивидуального или группового видеозвонка.

В WhatsApp появились разные фильтр, а также можно выбрать фон во время видеозвонков (gif: WhatsApp Blog)