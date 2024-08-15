Обувь неприятно пахнет? Вот, как можно устранить запах 4 домашними способами

Почему обувь неприятно пахнет

Прежде всего нужно выяснить, что влечет за собой неприятный запах - и это не обязательно пот. Иногда вонь возникает из-за наружного загрязнения, например, на подошве.

В этом случае обувь достаточно тщательно почистить салфетками, надев резиновые перчатки. Однако если визуально обувь чиста, причина другая.

Каждая стопа имеет невероятно много потовых желез - больше, чем любое другое место на теле. Соответственно, они каждый день выделяют пот.

Хотя пот не имеет запаха, проблемы возникают, когда он скапливается внутри вашей обуви. Когда вы потеете, внутренняя часть обуви становится идеальной влажной темной средой для размножения бактерий.

Затем бактерии расщепляют содержащиеся в поте вещества, создавая жидкости, имеющие неприятный запах. Поскольку вы не можете остановить потливость ног, методы, чтобы избавиться от запаха в обуви, заключаются в том, чтобы устранить бактерии или поглотить выделяемые ими вещества.

Как избавиться от неприятного запаха обуви

Протереть уксусом

Белый уксус очень эффективно убивает бактерии и является действенным способом избавиться от неприятного запаха обуви. Однако если вылить белый уксус непосредственно на обувь, вы можете ее повредить.

Вместо этого окуните мягкую ткань или газету в уксус, отожмите ее и протрите внутреннюю часть обуви. Убедитесь, что уксус полностью высох, прежде чем обуваться.

Обработать медицинским спиртом

Медицинский спирт также может освежить обувь, уничтожая бактерии. Как и в случае с уксусом, необходимо использовать губку, тряпку или газету, смоченные в спирте, чтобы протереть обувь - а не лить средство непосредственно в обувь, чтобы не испортить ее.

Посыпать пищевой содой

Пищевая сода настолько эффективна как средство устранения запаха обуви, что является ключевым ингредиентом многих продуктов для дезодорации обуви.

Этот кухонный продукт нормализует уровень pH и впитывает неприятные запахи. Чтобы использовать его для удаления запаха, посыпьте соду вдоль стелек вашей обуви и оставьте на ночь. Утром высыпьте соду и протрите внутреннюю часть сухой тряпкой или салфеткой.

Уложить чайные пакетики

Несколько новых пакетиков вашего любимого чая помогут нейтрализовать запах обуви и оставят после себя приятный земляной аромат.

Чаинки поглощают влагу, препятствуя размножению бактерий, а способ, как избавиться от запаха обуви с помощью чайных пакетиков, очень прост.

Просто положите три-четыре неиспользованных пакетика в обувь и оставьте их в сухом прохладном месте на 24 часа.