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Вибух в ПриватБанку: шокуюча розв'язка смертельної трагедії (фото)

STYLERПодії    18.05.2019 - 19:47
Вибух в ПриватБанку: шокуюча розв'язка смертельної трагедії (фото)
У ПриватБанку боєць Айдару підірвав гранату (фото: РБК-Україна)

У ПриватБанку на Донбасі чоловік загинув від вибуху

Вибух у відділенні ПриватБанку пролунав у п'ятницю, 17 травня, в Старобільську Луганської області. Нещодавно сплили нові скандальні подробиці про загиблого від вибуху чоловіка, колишнього бійця "Айдара", 47-річного Валерія Гаврилова. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, до відділення банку зайшов чоловік, який намагався отримати кредит за підробними документами. Співробітники банку виявили обман і викликали поліцію. Тоді чоловік дістав із сумки гранату, висмикнув чеку і хотів кинути в правоохоронців, але пристрій вибухнув у нього в руках.

 

У ПриватБанку боєць Айдару підірвав гранату (фото: lug.gp.gov.ua)

Про Валерія Гаврилова відомо те, що він "загинув" 8 лютого 2015 року в Станиці Луганська під час зіткнення з розвідувально-диверсійної групою російсько-терористичних військ. Про це офіційно повідомив спікер "Айдару" Альберт Чувашов. Гаврилов був бійцем батальйону "Айдар" та луганським журналістом. Тепер же стало зрозумілим, що тоді він інсценував свою смерть, щоб уникнути відповідальності за викрадення людини.

Вибух в ПриватБанку: шокуюча розв'язка смертельної трагедії (фото)

У ПриватБанку боєць Айдару підірвав гранату (скрін: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Річ у тім, що 4 жовтня 2014 року Валерія разом з іншим бійцем "Айдару" в Києві затримала міліція за "викрадення заступника міністра охорони здоров’я Луганської народної республіки" Павла Малиша. Викрадачі стверджували, що доставити Малиша до Києва їм наказав командир "Айдару".

Підозрювані у викраденні вийшли під заставу, а згодом кримінальне провадження закрили. 

Вибух в ПриватБанку: шокуюча розв'язка смертельної трагедії (фото)

У ПриватБанку боєць Айдару підірвав гранату (скрін: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

На щастя, ніхто крім підривника не постраждав, однак один із правоохоронців отримав контузію.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк анонсував вихід нової версії мобільного додатку Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства.

А також ми писали про те, що ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24.

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