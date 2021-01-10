Вибух на газопроводі в Лубнах: що зараз відбувається на місці аварії

Вибух на газопроводі в Лубнах (колаж: РБК-Україна)

Вибух на газопроводі в Лубнах призвів до припинення подачі газу в більш ніж 3500 домоволодінь в регіоні. Станом на 10:30 ранку с. Новооржицьке, Лазірки, Хоружівка, Вишневе, Райозеро та Тарасівка вже з газом. Що відомо про вибух і коли робота магістрального газопроводу буде повністю відновлена – читайте нижче.

Як повідомляють в пресслужбі ДСНС, в результаті відключення ГРС "Вишневе" було припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району. Станом на 10:30 відновлено газопостачання 8-ми населених пунктів. Роботи по підключенню поки тривають.

Метеорологічним відділенням АРЗ СП проводилися заміри повітря в населених пунктах за допомогою газоаналізаторів. Так, перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено.

Вибух на газопроводі в Лубнах (фото: facebook.com/vitaliy.kramarenko.1)

Створено оперативний штаб, який працює цілодобово. До складу штабу входять представники департаментів охорони здоров'я, соцзахисту населення, цивільного захисту, представники теробщин, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики.

Вранці, 10 січня, був організований об'їзд працівниками ГУ ДСНС України в Полтавській області усіх домогосподарств з метою оповіщення населення про правила користування газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання. Також були залучені представники соціальної служби та поліції.

Оповіщення населення про правила користування газовими пристроями

Нагадаємо, що 9 січня о 15 год. 50 хв. в полі, поблизу с. Калайдинці Лубенського району, в результаті розгерметизації магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (діаметром 1400 мм) стався вибух з подальшим смолоскипним горінням. У 16 год. 05 хв. була перекрита подача газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляло РБК-Україна, оператор газотранспортних систем України не виключає, що розгерметизація на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області могла статися через диверсію. Причини пошкодження газопроводу встановлять в ході розслідування.

Також ми писали, про реакцію очевидців на вибух на газопроводі в Лубнах. Вибух був дуже потужний і всерйоз перелякав мешканців найближчих селищ.