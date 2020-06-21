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Вибух будинку в Києві показали з висоти пташиного польоту: масштаби вражають

STYLERПодії    21.06.2020 - 12:17
Вибух будинку в Києві показали з висоти пташиного польоту: масштаби вражають
Вибух будинку в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У Києві вранці, 21 червня, прогримів вибух у житловому будинку

Вибух житлового багатоповерхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, показали на відео з висоти пташиного польоту. На кадрах видно масштаби ураження - одна з квартир на сьомому поверсі пробита наскрізь.

Відео з дрона розмістив Facebook-паблік Київ Оперативний. На ролику видно, що осколки від вибуху летіли на десятки метрів, скло розбите й у вікнах сусідніх квартир, конструкція яких вціліла.

Нагадаємо, що у Києві потужний вибух зніс кілька поверхів у житловому будинку. О 10:47 повідомили про першого загиблого, виявленого під бетонною плитою. О 12:00 - знайшли ще одного. Ще трьох людей витягли живими з-під завалів. 21 людину евакуювали.

Найбільше постраждали перекриття на п'яти поверхах - від четвертого і вище. Зараз на ліквідації наслідків надзвичайної події задіяно 130 осіб основного складу ДСНС, 24 одиниці техніки, сили Нацгвардії та Національної поліції. Всього 410 осіб, 60 одиниць техніки.

Вдалося відзняти відео з квадрокоптеру з місця на купі Соломії Крушельницької, 1/5 Arseniy Halushka (c) https://kyivoperativ.info/other/z-miscya-podi%D1%97-povidomlyayut-shho/

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 21 червня 2020 р.

У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Повідомляється, що рятувальники пробираються всередину будівлі. Працюють, в тому числі, на даху. Спилюють дерева, щоб не перешкоджати роботі рятувальників на крані. На місце події прибув Віталій Кличко.

Місцеві жителі кажуть, що напередодні вибуху чули запах газу. Але поки точну причину не називають.

Як ми писали раніше, над Києвом побачили "ядерний гриб", з'явилися фото і відео рідкісного явища.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Вибух
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