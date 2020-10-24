Щось вибухнуло, і полетіли камені: у Києві з багатоповерхівки впали цеглини і розтрощили 4 авто

У Києві цеглини з будинку впали на автомобілі (фото: скріншот youtube.com)

Перехожих не зачепило тільки дивом

У Києві з багатоповерхівки посипалися будматеріали і розбили чотири автомобілі, припарковані у дворі біля будинку. Тільки дивом камені та цегла не впали на голови перехожих.

Інцидент стався вдень в Оболонському районі на проспекті Героїв Сталінграда. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Як з'ясувалося, булижники впали з 15 поверху будівлі, де у квартирі проводилися ремонтні роботи. За словами будівельників, провиною всьому стала вентиляційна труба, що відірвалася.

"Щось таке вибухнуло, дуже вдарило. Звук був такий гучний. І ми побачили, що це летять камені на авто", - розповіла очевидець і власниця пошкодженої машини Альона.

Камені дуже сильно пошкодили авто, причому деякі з них не були застраховані. Власники транспорту після інциденту викликали поліцію та написали заяву.

Як розповіли правоохоронці, на балконі квартири на 15-му поверсі було багато цегли, яка не закріплена.

Власник квартири відмовився приїжджати на місце, однак надіслав виконроба, який відповідає за ремонт. Той прибув разом з альпіністом, який демонтував вентиляційну трубу, яка відірвалася, і прибрав цеглу, щоб НП не повторилося.

Водії сподіваються, що збитки на ремонт розбитих авто покриє власник квартири. Втім, юрист вважає, що швидше за все, той відповість відмовою, і домагатися компенсації - матеріальної та моральної - доведеться через суд.

Відео: У Києві будматеріали впали з 15 поверху будинку і розбили чотири авто

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва фасад будинку обрушився на автомобіль, припаркований внизу.

Також ми писали про те, що влітку в Рівному гілка звалила стовп і розбила 4 авто, а комунальники просто розвели руками.