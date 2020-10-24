ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Что-то взорвалось, и полетели камни: в Киеве с многоэтажки упали кирпичи и разбили 4 авто

Киев, Суббота 24 октября 2020 16:39
Что-то взорвалось, и полетели камни: в Киеве с многоэтажки упали кирпичи и разбили 4 авто
В Киеве кирпичи с дома упали на автомобили (фото: скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Прохожих не задело только чудом

В Киеве с многоэтажки посыпались стройматериалы и разбили четыре автомобиля, припаркованных во дворе возле дома. Только чудом камни и кирпичи не упали на головы прохожих.

Инцидент произошел днем в Оболонском районе на проспекте Героев Сталинграда. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Как выяснилось, булыжники упали с 15 этажа здания, где в квартире проводились ремонтные работы. По словам строителей, виной всему стала оторвавшаяся вентиляционная труба.

"Что-то такое взорвалось, очень ударило. Звук был такой громкий. И мы увидели, что это летят камни на авто", - рассказала очевидец и владелица поврежденной машины Алена.

Камни очень сильно повредили авто, причем некоторые из них не были застрахованы. Владельцы транспорта после происшествия вызвали полицию и написали заявление.

Как рассказали правоохранители, на балконе квартиры на 15-м этаже было много кирпича, который не закреплен.

Владелец квартиры отказался приезжать на место инцидента, однако прислал прораба, который отвечает за ремонт. Тот прибыл вместе с альпинистом, который демонтировал оторвавшуюся вентиляционную трубу и убрал кирпич, чтобы ЧП не повторилось.

Водители надеются, что убытки на ремонт разбитых авто покроет владелец квартиры. Впрочем, юрист считает, что скорее всего тот ответит отказом, и добиваться компенсации - материальной и моральной - придется через суд.

Видео: В Киеве стройматериалы упали с 15 этажа дома и разбили четыре авто

Ранее сообщалось, что в центре Киева фасад дома обрушился на автомобиль, припаркованный снизу.

Также мы писали о том, что летом в Ровно ветка свалила столб и разбила 4 авто, а коммунальщики просто развели руками.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевремонтавтомобиликамниинцидент

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь