Уже похолодало, готовимся! Как правильно стирать толстое и тяжелое одеяло

Подготовка к стирке тяжелого одеяла

Перед тем как приступить к стирке, обязательно проверьте этикетку. Производители часто оставляют на ней ценные советы по уходу, которые помогут вам избежать досадных ошибок. Правила ухода зависят от наполнителя и материала покрытия одеяла.

Не забудьте о пододеяльнике! Это простой, но очень эффективный способ оградить одеяло от пыли и пятен. Это позволит значительно реже стирать тяжелое изделие.

А если ваше одеяло весит более 9 кг, его лучше отнести в профессиональную прачечную. Даже если оно легче, убедитесь, что ваша стиральная машина способна справиться с такой нагрузкой.

Как стирать тяжелое одеяло в стиральной машине

Нежный режим, холодная вода и мягкое средство для стирки - вот ваши союзники. Для утяжеленных одеял, наполненных стеклянными или пластиковыми гранулами, такая стирка дома вполне безопасна, но всегда стоит сверяться с этикеткой на одеяле.

Никаких отбеливателей или кондиционеров! Эти средства могут серьезно повредить не только наружную ткань одеяла, но и его наполнитель. Особенно это касается одеял с микрогранулами, которые могут накапливать химические вещества и снижать свою эффективность.

Стирать одеяло лучше отдельно от других вещей. Это не только защитит ваше любимое изделие, но и сбережет стиральную машину от перегрузки. Так одеяло будет свободно передвигаться в барабане и хорошо прополощется.

Как стирать тяжелое одеяло вручную

Некоторые тяжелые одеяла нуждаются только в ручной стирке, и этот процесс требует некоторой сноровки. Если вы решили постирать одеяло самостоятельно, вам понадобится большая ванна или вместительная емкость.

Налейте тёплую воду, добавьте мягкое моющее средство и дайте одеялу хорошо вымочить в течение 15-30 минут. Если это первая стирка, оставьте одеяло на час.

Аккуратно очистите загрязнение. Для этого вам понадобится старая зубная щетка или мягкая губка. Нанесите моющее средство на пятна и очистите их круговыми движениями. Затем прополощите одеяло несколько раз холодной водой, пока не исчезнут остатки мыла.

Тяжелое одеяло прекрасно помогает заснуть (фото: Freepik.com)

Как сушить тяжелое одеяло

Если ваша сушилка позволяет сушить тяжелые вещи, то вам повезло. Вы можете смело сушить одеяло на низких температурах, останавливая процесс, чтобы периодически встряхивать его для равномерного высыхания.

Не удивляйтесь, но этот процесс займет гораздо меньше времени, чем можно было ожидать: гранулы, придающие весу одеялу, не впитывают воду, поэтому сохнут они довольно быстро.

Если же сушилки нет, придется использовать природные ресурсы. Разложите одеяло на большой плоской поверхности, например на столе. Время от времени переворачивайте ее, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Этот процесс может занять до двух суток, но если вам очень хочется ускорить все, можно аккуратно повесить одеяло - главное, не перегружать швы.

Как часто стирать утяжеленное одеяло

Частота стирки тяжелого одеяла зависит от его использования. Если одеяло используется редко, достаточно стирать его 3-4 раза в год. Но при ежедневном использовании следует стирать хотя бы раз в месяц.

С пододеяльником можно уменьшить частоту стирок, ограничившись лишь регулярной сменой постельного белья.