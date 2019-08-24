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Викликає спазм: Комаровський розповів, коли застосування холодної води може бути небезпечним

STYLERЖиття    24.08.2019 - 18:31
Викликає спазм: Комаровський розповів, коли застосування холодної води може бути небезпечним
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський висловив свою думку щодо застосування клізми при температурі. Відповідну публікацію експерт розмістив в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

"Якщо клізма робиться прохолодною водою, температурою 34-36 С, то вона може бути ефективною, за умови, що вийде вся введена вода, а не нагріється і не всосется потім у кров", - пише Комаровський.

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Проте холодна вода в клізмі, за словами експерта, діє зовсім інакше. Вона може виявитися небезпечною, бо може викликати спазм судин слизової оболонки прямої кишки.

Ми писали про те, що Євген Комаровський зробив попередження батькам і докладно розповів, до яких наслідків можуть призвести ігри з тваринами, а також поділився важливими рекомендаціями, слідуючи яким можна уникнути купи неприємностей.

Додамо, що нещодавно доктор Комаровський розповів, що робити в тому випадку, якщо у дитини почалася блювота або пронос.

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