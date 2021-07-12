Медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених

Вакцинація від коронавірусу не дає стовідсоткової гарантії, що ви не заразитеся інфекцією. Але повністю щеплені люди, переносять хворобу значно легше.

Нещодавно вчені відзвітували про результати масштабного дослідження, розповівши, які симптоми COVID-19 виникають у тих, хто отримав одну, дві дози вакцини, і у нещеплених, повідомляє The ZOE COVID .

Коли пандемія коронавірусу тільки починалася, основними ознаками коронавірусу вважалися температура, ломота, кашель. Пізніше симптоматика розширилася - додалася втрата нюху, головний біль і так далі.

Зі стартом кампанії з вакцинації вчені вирішили провести дослідження, щоб з'ясувати, як відрізняються ознаки COVID-19 у людей, які отримали одну дозу препарату, повністю вакцинованих і нещеплених.

В експерименті взяло участь понад 30 тисяч осіб, і ось що вдалося з'ясувати вченим.

Симптоми коронавірусу у тих, хто отримав дві дози вакцини:

головний біль

нежить

чхання

біль в горлі

втрата нюху

За словами вчених, такі ж симптоми бувають і у людей, які отримали всього одну дозу і у нещеплених. Але для імунізованих ця симптоматика проходить легше і швидше, а серйозні ознаки на зразок кашлю, задишки і температури проявляються набагато рідше.

Симптоми у тих, хто отримав один компонент вакцини:

головний біль

нежить

біль в горлі

чхання

кашель

Тобто у тих, хто отримав одну дозу щеплення частіше буває кашель, що вже може говорити про проникнення інфекції глибше.

Симптоми COVID-19 у нещеплених:

головний біль

біль в горлі

нежить

підвищення температури

постійний кашель

Автори дослідження також відзначили, що такі популярні симптоми, як втрата нюху і задишка стали з'являтися рідше в порівнянні з першими варіантами SARS-CoV-2.