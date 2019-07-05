Не на всі виклики реагували: співробітник поліції зробила шокуючу заяву

Співробітник патрульної поліції Одеської області розповіла, як працюють правоохоронні органи. За її словами, поліція реагує не на всі виклики, а якщо і реагує, то абияк. Про це Зоя Мельник написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що під час створення нової патрульної поліції, правоохоронці вели недобросовісну роботу, ігноруючи крадіжки, пограбування, бійки, побутові конфлікти, насильство і т. д.

При цьому іноді ці виклики оброблялися, але не належним чином. Начальство поліції ясно дало зрозуміти, що для них головне завдання - це постанови і протоколи.

Комбати влаштували між собою змагання, хто більше зробить постанов, так як їм потрібна кар'єра і показники, а на виклики 102 їх не зробиш.

"Так, закон говорить що життя і здоров'я громадян має бути в пріоритеті, але коли я про це говорила нашим керівникам, вони хіба що пальцем біля скроні не крутили", - написала Мельник.

Скріншоти з Facebook

Одного разу Зоя виїхала на виклик, де в квартирі знаходилося троє голодних дітей, яких мати залишила без їжі і води на наркозалежну подругу. Жінка годувала дітей прокисшими макаронами. Вона викликала на місце служби, ювенальну превенцию і медиків.

Поки вона чекала службу і ювеналів, намагаючись з'ясувати чиї діти, де їх мати і т. д. їй почали дзвонити командири з вимогою якнайшвидше закінчити завдання, так як у них багато інших викликів, а людей не вистачає. Але Зоя прийняла рішення залишитися і довести до кінця свою роботу, оскільки не могла залишити одного працівника з трьома голодними дітьми і купою неадекватних людей.

Вона попросила подивитися, чи немає в поліції вільних екіпажів, які могли б допомогти перевезти дітей. Але їй дзвонили багато, раз заважали працювати і просили закінчити цю справу. У підсумку про ситуацію доповіли комбатові, який спочатку вислухав Зою, а потім відправив її на хвіртку біля входу, відкривати і закривати шлагбаум, куди раніше ставили або тих, хто провинився, або тих, хто погано працював.

"У мене забрали автомобіль, віддали тим, хто вміє робити мовчки плани, а не перечить мудрим керівникам... В той день я зрозуміла, що наша служба деградує і стає абсолютно безглуздою - коли плани та постанови важливіше за життя і здоров'я дітей", - зазначила поліцейський.

Начальство говорило їй, що вона робить роботу райвідділів. У покарання її ставили на охорону поліцейської станції. Колеги скинули фото аптечки з однією з таких станцій. В аптечці було мильні бульбашки і хрестики і вона виклала це фото в мережу.

Аптечка (фото: facebook.com/Зоя Мельник)

Після чого у відділі почався переполох і стався великий скандал.

"Начальник відділу моніторингу тут же з'явився у мене в коментарях з фоткою аптечки і доводив, що вона там була, але був викритий (аптчека була запечатаній і недоторканою), на нього налетіла підлогу фб і він змушений був піти", - написала Зоя.

За її словами, екіпажів, які не працювали і не їздили на виклики, ставало все більше.

"Не знімали людей зі зміни більше 14 годин, поки не спіймали п'яного за кермом. Якщо раніше на район було 10 автомобілів і їх іноді не вистачало, особливо влітку, то зараз всього 1 або 2 на виклики їздять, природно виклики накопичуються як сніжний ком", - додала Мельник.

Вона також розповіла, що люди все більше скаржилися на поліцію, яку не могли дочекатися 3-4 години.

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