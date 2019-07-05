Не на все вызовы реагировали: сотрудник полиции Зоя Мельник сделала шокирующее заявление

Сотрудник патрульной полиции Одесской области рассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция реагирует не на все вызовы, а если и реагирует, то кое-как. Об этом Зоя Мельник написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что во время создания новой патрульной полиции, правоохранители вели недобросовестную работу, игнорируя кражи, грабежи, драки, бытовые конфликты, насилие и т.д.

При этом иногда эти вызовы обрабатывались, но не надлежащим образом. Начальство полиции ясно дало понять, что для них главная задача - это постановления и протоколы.

Комбаты устроили между собой соревнование, кто больше сделает постанов, так как им нужна карьера и показатели, а на вызовах 102 их не сделаешь.

"Да, закон гласит что жизнь и здоровье граждан должно быть в приоритете, но когда я об этом говорила нашим руководителям, они разве что пальцем у виска не крутили", - написала Мельник.

Скриншоты с Facebook

Однажды Зоя выехала на вызов, где в квартире находилось трое голодных детей, которых мать оставила без еды и воды на наркозависимую подругу. Женщина кормила детей прокисшими макаронами. Она вызвала на место службу, ювенальную превенцию и медиков.

Пока она ждала службу и ювеналов, пытаясь выяснить чьи дети, где их мать и т.д. ей начали звонить командиры с требованием побыстрее закончить задание, так как у них много других вызовов, а людей не хватает. Но Зоя приняла решение остаться и довести до конца свою работу, поскольку не могла оставить одного сотрудника с тремя голодными детьми и кучей неадекватных людей.

Она попросила посмотреть, нет ли в полиции свободных экипажей, которые могли бы помочь перевезти детей. Но ей звонили много, раз мешали работать и просили закончить это дело. В итоге о ситуации доложили комбату, который сначала выслушал Зою, а потом отправил ее на калитку у входа, открывать и закрывать шлагбаум, куда ранее ставили либо "залетчиков", либо тех, кто плохо работал.

"У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не перечит мудрым руководителям… В тот день я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной - когда планы и постановы важнее жизни и здоровья детей", - отметила полицейский.

Начальство ей говорило, что она делает работу райотделов. В наказание ее ставили на охрану полицейской станции. Коллеги сбросили фото аптечки с одной из таких станций. В аптечке было мыльные пузыри и крестики и она выложила это фото в сеть.

Аптечка (фото: facebook.com/Зоя Мельник)

После чего в отделе начался переполох и произошел большой скандал.

"Начальник отдела мониторинга тут же появился у меня в комментариях с фоткой аптечки и доказывал, что она там была, но был разоблачен (аптчека была запечатанной и нетронутой), на него налетело пол фб и он вынужден был ретироваться", - написала Зоя.

По ее словам, экипажей, которые не работали и не ездили на вызовы, становилось все больше.

"Не снимали людей со смены больше 14 часов, пока не поймали пьяного за рулем. Если ранее на район было 10 автомобилей и их иногда не хватало, особенно летом, то сейчас всего 1 или 2 на вызовы ездят, естественно вызовы накапливаются как снежный ком", - добавила Мельник.

Она также рассказала, что люди все больше жаловались на полицию, которую не могли дождаться 3-4 часа.

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