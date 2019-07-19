Вижив з розуму: Філарет скипів через чутки про себе

Почесний Патріарх Філарет образився через інформацію про те, що нібито на його здоров'я вплинув якийсь препарат, виписаний лікарями. Він назвав це спекуляціями і запевнив, що здоровий і сповнений сил. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Представник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що восени 2018 року здоров'я Філарета сильно похитнулося і припустив, що це було пов'язано з дією якогось нового препарату, який прописали патріарху лікарі. Філарет зазначив, що його здоров'я було, є і буде хорошим, а всі ці розмови – спекуляція.

"Я вживав ліки, вони не допомогли, і я від них відмовився. Інше — спекуляції. Хочуть представити мене хворим, вижившим з розуму і тому відправити на покій, щоб управляти церквою так, як вони хочуть. А точніше — так, як їм скажуть. Заради цього вся ця інсинуація — і про хвороби, і про старысть. Все спрямоване на одну мету — відправити патріарха Філарета на спокій, ліквідувати Київський патріархат і церквою керувати так, як їм скажуть", - обурився почесний патріарх.

Він додав, що ніколи не відмовиться від патріаршества, так як це неможливо і сказав, що Вселенський патріарх Варфоломій не вимагав, щоб з нього зняли патріарший куколь.

"Ми з патріархом не говорили. І взагалі відмовитися від патріаршества неможливо. Це все одно, що відмовитися від архиерейства. Якщо ти відмовляєшся від архиерейства, значить, ти відмовляєшся від церкви, відмовляєшся від Бога. Я на такий крок ніколи не піду. Обрали мене патріархом, і я буду довічно патріархом", - підкреслив Філарет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Філарет порівняв себе з Ісусом Христом.

А також розповідали про те, що Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам.