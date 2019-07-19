ru
ua

Вижив з розуму: Філарет скипів через чутки про себе


Патріарх Філарет пояснив, навіщо говорять про його хворобу

Почесний Патріарх Філарет образився через інформацію про те, що нібито на його здоров'я вплинув якийсь препарат, виписаний лікарями. Він назвав це спекуляціями і запевнив, що здоровий і сповнений сил. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Представник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що восени 2018 року здоров'я Філарета сильно похитнулося і припустив, що це було пов'язано з дією якогось нового препарату, який прописали патріарху лікарі. Філарет зазначив, що його здоров'я було, є і буде хорошим, а всі ці розмови – спекуляція.

"Я вживав ліки, вони не допомогли, і я від них відмовився. Інше — спекуляції. Хочуть представити мене хворим, вижившим з розуму і тому відправити на покій, щоб управляти церквою так, як вони хочуть. А точніше — так, як їм скажуть. Заради цього вся ця інсинуація — і про хвороби, і про старысть. Все спрямоване на одну мету — відправити патріарха Філарета на спокій, ліквідувати Київський патріархат і церквою керувати так, як їм скажуть", - обурився почесний патріарх.

Він додав, що ніколи не відмовиться від патріаршества, так як це неможливо і сказав, що Вселенський патріарх Варфоломій не вимагав, щоб з нього зняли патріарший куколь.

"Ми з патріархом не говорили. І взагалі відмовитися від патріаршества неможливо. Це все одно, що відмовитися від архиерейства. Якщо ти відмовляєшся від архиерейства, значить, ти відмовляєшся від церкви, відмовляєшся від Бога. Я на такий крок ніколи не піду. Обрали мене патріархом, і я буду довічно патріархом", - підкреслив Філарет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Філарет порівняв себе з Ісусом Христом.

А також розповідали про те, що Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам.

В Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека У Рівному стався вибух біля житлового будинку
Читати всі новини