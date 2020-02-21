З'ясувалася несподівана правда про Ухань: тісно пов'язаний з Києвом

Ухань, місто в китайській провінції Хубей, звідки почав поширюватися коронавірус COVID-2019, має більш тісний зв'язок з Києвом, ніж вважалося раніше.

Згідно з інформацією онлайн-енциклопедії "Київ", місто, про яке більшість українців нічого не знали до кінця 2019 - початку 2020 року є містом-побратимом столиці України.

"У 1989 році з українською столицею поріднилися Мюнхен (Німеччина), Оденсе (Данія), Едінбурґ (Великобританія), в 1990-му - Ухань (Китай), 1991-му - Чикаго (США) і Торонто (Канада)", - йдеться на сторінці енциклопедії.

Українська "Вікіпедія" у статті про Ухань також підтверджує цю інформацію.

Ухань виявився містом побратимом Києва (uk.wikipedia.org/wiki/Ухань)

Нагадаємо, що Ухань - є епіцентром спалаху коронавіруса в 2019-2020 році. Існує думка, що епідемія почалася з ринку Huanan Seafood Market [en], який після того був закритий.

За різними оцінками, близько п'яти мільйонів жителів встигли покинути місто до закриття на карантин, що викликало гнів і критику уряду через надто пізнє рішення.