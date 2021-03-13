Вивихи та гематоми: у Маріуполі мати другокласника побила вчительку і завуча

Світлана, мама учня другого класу школи №34, в стані алкогольного сп'яніння увірвався в школу і намагалася забрати дитину додому після уроків. Побачивши стан жінки, педагоги вирішили не давати їй дитину. Завуч намагався перешкодити їй проникнути всередину установи, але вдарила її в обличчя кулаком, в результаті чого розбила ніс і потрапила в скроню.

Також під "гарячу руку" потрапила класний керівник хлопчика. Вона отримала вивих плеча. Інцидент стався прямо на очах в учнів, які проходили повз і закривали вуха. Побиття супроводжувалися дикими криками та лайкою.

"Мати вимагала віддати їй дитину. Наші педагоги її не пускали в школу. Поки я підійшов, вона вже прорвалася і побігла по вестибюлю в клас, де навчається її дитина. Я наздогнав її, став перед дверима класу, але вона почала відштовхувати і мене. Полізла руками мені в обличчя, зірвала окуляри, маску, вчепилася у светр, який згодом порвала. Я продовжив її відтягувати від дверей, в результаті вона впала", – розповідає директор Олександр Литвинський.

Щоб втихомирити жінку, директор школи, який виявився колишнім правоохоронцем, застосував прийом рукопашного бою і скрутив жінку й утримував її на підлозі поки приїхала поліція.

У Кальміуському районі міста Світлану добре знають. Вона приїхала з Донецька і живе тут з 2014 року. За словами батьків дітей, веде асоціальний спосіб життя і п'є.

На момент відвідування сім'ї журналістами та батьками дітей бешкетниця і її співмешканець були п'яні. Світлана, як могла, пояснила, чому пішла за дитиною. Вона була без телефону, тому не могла зв'язатися зі своєю матір'ю.

У Центрі соціальних служб для дітей сім'ї та молоді Кальміуського району про ситуацію в цій родині добре знають. Вона перебуває у них на обліку.