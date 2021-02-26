У Львові 15-річний хлопець забив на смерть безпритульну: що йому загрожує

У Львові 15-річний хлопець жорстоко побив безпритульну в одній із закинутих будівель, в результаті чого жінка померла від отриманих травм. Особистість неповнолітнього злочинця вже встановили, і йому повідомили про підозру.

Про це 26 лютого передали в прес-службі поліції Львівської області.

Як з'ясувалося, хлопець у ніч проти 14 лютого напав на 44-ленюю жінку без певного місця проживання у приміщенні закинутій будівлі по вулиці Бойківській, де вона тулилася. Кривдник завдав нещасній безліч ударів руками і ногами по тілу і голові, а потім взяв дерев'яну ніжку від стільця і продовжив побиття.

Безхатько від отриманих тілесних ушкоджень невдовзі померла. Її тіло виявив у будівлі місцевий житель 19 лютого, і звернувся до поліції.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції, криміналісти, судмедексперт, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини", - розповіли правоохоронці.

Експертиза показала, що смерть жінки настала внаслідок ударів у голову.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний неповнолітній місцевий житель.

Хлопця затримали, і 25 лютого слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тепер 15-річному львів'янину, згідно з санкцією статті, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування триває.