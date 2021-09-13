Висотка чи ТРЦ? Стала відома доля легендарної автостанції "Поділ

Що чекає автостанцією "Поділ"?

Торік в рамках проєкту малої приватизації мережу столичних автостанцій продали з аукціону за 230 млн доларів.

"За умовами приватизації, новий власник повинен протягом 5 років зберігати за автостанціями їхню основну функцію. Тож "Поділ" залишиться автостанцією ще щонайменше 4 роки", - пише у Facebook заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Крім того, Департамент не видавав містобудівні умови та обмеження на ділянку за адресою автостанції Нижній Вал, 15А. А значить роботи з реконструкції чи будівництва там не заплановано.

Автостанція "Поділ" сьогодні (фото: facebook.com/sashka.tab)

Автостанцію перероблюють (фото: cfts.org.ua)

Зауважимо, що сьогодні два рейси, які ходять з Подолу до Рокитного та Богуслава, продовжують працювати.

Проте, за словами власників, в майбутньому економічної доцільності існування автостанції немає. Тому додаткових рейсів відкривати не планують, як і інвестувати в інфраструктуру локації.

Щоб вона не була збитковою, найближчим часом там хочуть відкрити заклад громадського харчування.

Як автостанція "Поділ" виглядала раніше

Автостанція "Поділ" розташована недалеко від станції метро "Контрактова площа". Її побудували на місці однієї з локацій Житнього ринку.

Так виглядало місце, де побудували автостанцію (фото: facebook.com/kiev.klab)

Приміщення автостанції на тому місці, де вона знаходиться й сьогодні, було збудоване на початку 1980-х.

Автостанція "Поділ" в середині 1980-х (фото: facebook.com/zametkiev)

Автостанція "Поділ" в середині 1980-х (фото: facebook.com/Mike Mikes)

До того часу автовокзал на Подолі був розташований на вулиці Хорива. А ще раніше - біля Річкового вокзалу.

Автостанція на Хорива в 1956 році (фото: retroua.com)

Приміщення автостанції багаторазово змінювало зовнішній вигляд, його роль головного транспортного вузла Подолу давно минула. Його планували знести ще кілька років тому, але затишна автостанція поки що продовжує жити.

Зала очікування на автостанції (фото: facebook.com/slavich.iv)

Зала очікування на автостанції (фото: facebook.com/kiev.klab)

Автостанція "Поділ" (фото: facebook.com/slavich.iv)

Автостанція "Поділ" сьогодні (фото: facebook.com/Pavel Peshcherenko)

Автовокзал всередині (фото: facebook.com/stanislavshum)