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Висота Евересту змінилася: з'явилися нові результати дослідження

Вівторок 08 грудня 2020 21:54
Висота Евересту змінилася: з'явилися нові результати дослідження
Висота Евересту змінилася (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Після більш ніж десятирічних суперечок і розбіжностей Китай і Непал нарешті прийшли до угоди про висоту Евересту. Геодезисти заявили, що висота найвищої гори у світі збільшилася на 86 сантиметрів. На сьогодні вершина Евересту становить 8 848,86 метра над рівнем моря.

Угода між Китаєм і Непалом поклала край давнім спорам про точні розміри гори, відомої як Сагарматха в Непалі і Джомолангма в Тибеті. Протягом багатьох років дві країни, а також уряди інших країн по всьому світу пропонували різні оцінки висоти гори. Про це повідомляє CNN.

У 2005 році китайське дослідження Евересту показало, що вона становила близько 8 844 метри. Проте, оскільки дослідження не було санкціоновано Непалом, країна не визнала це офіційною висотою. В той час вона використовувала цифру у 8 848 метрів, що відповідало результатами індійського дослідження 1955 року.

Після цього у 2015 році численні наукові дослідження показали, що висота гори могла змінитися після землетрусу силою 7,8 балу в Непалі. Два роки тому уряд Непалу вперше приступив до своєї довгої і важкої місії з повторного вимірювання висоти.

Під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна в Непал минулого року обидві країни домовилися спільно оголосити про нову висоту.

Нова висота була розрахована з використанням комбінації геодезичних даних, отриманих від трьох механізмів: нівеліра, гравіметра і GPS. Команда розмістила приймач сигналу на кожній станції і поміряла, скільки часу потрібно, щоб сигнал пройшов між приймачем і супутниками, а потім перетворила цей вимір у висоту.

Нагадаємо, вчені знайшли тисячі унікальних наскальних малюнків часів льодовикового періоду.

Раніше археологи виявили унікальну будову в Назареті, в якому міг жити Ісус Христос.

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