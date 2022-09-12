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Вийшла заміж за воїна ЗСУ: Горбунов показав чуттєві фото з весілля племінниці

Юрій Горбунов показав фото з весілля племінниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов поділився радісною новиною, яка сталася у його родині.На днях він видав заміж свою племінницю Наталю.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, свято закохані влаштували у місті Стрий Львівської області.

Як розповів ведучий, весілля мало відбутися 26 лютого. Однак зіграти його у теплому сімейному колі вдалося зараз - коли нареченому Наталі Володимиру, який служить в ЗСУ, на декілька днів дали відпустку.

"Сьогодні, на фоні таких позитивних і обнадійливих новин з фронту, дуже приємна новина сталася в нашій родині! Вийшла заміж і повінчалась моя племінниця Наталя! У дуже вузькому колі родичів, ми все ж таки відсвяткували народження нової української сім'ї!" - розповів Горбунов.

Також він опублікував світлини з весілля, де позує з новоспеченим подружжям.

У коментарях під фото колеги продюсера вітають молодять та зичать їм щастя та миру.

Юрій Горбунов видав заміж красуню-племінницю (instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Горбунов емоційно розповідав про розлуку з синами під час війни.

Також продюсер зворушив мережу милими фото з 5-річним синочком.

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Юрій Горбунов