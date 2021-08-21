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У Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти

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Київ, Субота 21 серпня 2021 10:29
У Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти Колаж РБК-Україна: у Києві збоченець напав на дівчаток у ліфті
Автор: Володимир Костирін

У Києві 50-річний чоловік ув'язався за двома маленькими дівчатками, зайшов з ними в ліфт у багатоповерхівці, після чого став погрожувати, змусив роздягнутися, фотографував і чіплявся.

Про це передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався в житловому будинку на вулиці Івашкевича на Оболоні.

Одна з постраждалих, 9-річна дівчинка, розповіла про подію мамі, і жінка відразу звернулася до правоохоронців.

Поліцейські з'ясували, що зловмисник відвіз їх в ліфті на останній поверх, де і став знущатися над дітьми. Також педофіл демонстрував дівчаткам статевий орган, а потім відібрав у них гроші та продукти, які ті несли додому.

Постраждалі детально описали зовнішність чоловіка, і оперативники почали відпрацьовувати територію району. Незабаром за допомогою камер спостереження вдалося відстежити маршрут пересування зловмисника, і його затримали в результаті менш ніж за добу після скоєння злочину.

Виявилося, що фігурант - 50-річний киянин, який вже має судимість за аналогічний злочин.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти

У Києві чоловік розбещував двох дівчаток у ліфті багатоповерхівки на Оболоні (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що у дитячому таборі Бердянська вожатий розбещував 10-річну дівчинку. Підозрюваного затримали, але пізніше суд його відпустив на поруки депутата, і тепер фігурант справи - 18-річний киянин, на волі.

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