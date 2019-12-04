Вийшов новий захоплюючий тизер дев'ятих "Зоряних воєн"

Вийшло нове відео дев'ятого епізоду "Зоряних воєн". 30-секундний тизер фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" з'явився на YouTube-каналі студії Disney.

У ролику показана дуель між Рей і Кайло Реном.

"Так розпочнеться остання битва!" - каже голос за кадром.

Зазначимо, що дев'ятий епізод знаменитої епопеї, на думку багатьох кінокритиків, завершить історію сім'ї Скайвокеров. У фільмі "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" глядачів чекають старі і нові герої, а також масштабна фінальна битва між Опором і Першим Орденом.

Тизер фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Прем'єра нової частини "Зоряних воєн" в Україні запланована на 19 грудня.

Сюжет фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Через рік після подій "Останніх джедаїв" залишки Опору, що намагається впоратися з внутрішніми заворушеннями, знову зустрічаються лицем до лиця з Першим Орденом. Між тим давнє протистояння джедаїв і ситхів досягає апогею. Все це знаменує закінчення "Саги Скайвокерів".

Головні ролі в дев'ятих "Зоряних війнах" виконали Керрі Фішер (генерал Лея Органа), Марк Хемілл (Люк Скайвокер), Адам Драйвер (Бен Соло), Дейзі Рідлі (Рей) та інші голлівудські знаменитості.

Нагадаємо, що вже в грудні вийде перша серія самого очікуваного серіалу "Відьмак".