Як виростити мікрозелень в домашніх умовах: прості правила

10 переваг мікрозелені для здоров'я:

Боротьба з раком. Багато видів мікрозелені, особливо брокколі, містять велику кількість сульфорафану, який, як показують дослідження, пригнічує ріст ракових клітин.

Запобігає хронічним захворюванням. Мікрозелень містить безліч корисних для здоров'я мікроелементів, які допомагають запобігти основним захворюванням.

Високий вміст мінералів. Мікрозелень містить більшу кількість мінералів, ніж її "повноцінний" аналог.

Високий вміст антиоксидантів.

Може знизити рівень холестерину

У 40 разів більше поживних речовин, ніж їх аналог із зрілих рослин.

Допомагає з контролем ваги

Мікрозелень вважається пребіотиком, який живить корисні бактерії в кишечнику.

Можливо, знижує кров'яний тиск

Високий вміст вітамінів А, бета-каротину, з, Е, до і лютеїну.

Яке насіння мікрозелені можна вирощувати?

Деякі поширені сорти включають амарант, базилік, буряк, брокколі, капусту, селеру, мангольд, кервель, коріандр/кінзу, капусту, кольрабі, салат, гірчицю, петрушку, горох, редис, рукколу, шпинат і щавель. Тим не менш, ви, звичайно, не обмежені цим!

Насіння для вирощування мікрозелені в домашніх умовах зараз можна купити практично в будь-якому садовому центрі - ця технологія стає все більш популярною.

Що знадобиться для вирощування мікрозелені вдома

Насіння мікрозелені

Для вирощування тієї чи іншої мікрозелені доцільно брати саме насіння мікрозелені, а не насіння зрілих овочів. Мікрозелень не можна виростити зі звичайного насіння, потрібно використовувати тільки насіння мікрозелені.

Ґрунт

Посадковий грунт найкраще працює, але ви також можете використовувати будь-який грунт з вашого саду. Грунт не повинен містити будь-яких хімікатів або пестицидів, щоб мікрозелень вирощувалася екологічно чистою і здоровою.

Горщик/лоток

Вам знадобиться контейнер для вирощування мікрозелені. Лоток для насіння можна придбати в будь-якому господарському магазині або в розпліднику. Звичайний горщик для розсади або форма для запікання також вирішать цю задачу.

Джерело світла

Мікрозелень вимагає істотної кількості сонячного світла природного освітлення не менше 3-4 годин на день. Яскраве підвіконня або балкон, на який потрапляє сонячне світло, будуть хорошим місцем для вашої рослини.

Вода

Вода є необхідним елементом для мікрозелені. Використовуваний грунт повинен бути постійно вологим. Ручний пульверизатор найкраще підходить для цього, завдяки його мікроотворам.

Вирощуємо мікрозелень вдома (фото: thetimes.co.uk)

Покрокові інструкції, які допоможуть виростити власну партію свіжої, смачної і корисної мікрозелені:

Першим кроком є заповнення лотка/контейнера грунтом. Так як коріння мікрозелені не досягають такої глибини, висота грунту близько 10 см повинна бути достатньою.

Після того, як грунт буде готовий, насіння розкидають по його поверхні.

Тепер покрийте насіння дуже тонким шаром грунту і акуратно промокніть поверхню, щоб насіння добре осіло в контейнері.

Наступним кроком буде зволоження грунту водою. Розпиліть достатню кількість води на поверхню грунту, щоб вона була повністю вологою, але не заливайте її водою.

Контейнер можна тримати при кімнатній температурі близько двох днів, поки не з'являться сходи. Потім виберіть сонячне місце для рослини, де вона отримує достатню кількість сонячного світла не менше 3-4 годин на день.

Двічі в день обприскуйте зростаючу зелень невеликою кількістю води. Через 3-4 дні ви побачите маленькі листочки, що ростуть над грунтом, з невеликими пагонами внизу.

Як тільки паростки піднімуться на висоту в 4-7 см і зміцніють, почнуть розвиватися перші справжні листки, збирайте довгоочікуваний урожай мікрозелені.

Коли паростки досягнуть потрібної довжини, зріжте їх ножицями або лезом біля кореня. Промийте урожай проточною водою і додайте в їжу. Мікрозелень можна відразу вживати в їжу або зберігати кілька днів в герметичному контейнері в холодильнику.