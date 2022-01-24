Як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів: досвідчені дачники відкрили секрет

Як домогтися таких чудових результатів?

Візьміть всього 6 насінин і висадіть огірки. Коли з'являться сходи, то потрібно їх правильно підв'язати. Коли у овоча з'являються пасинки, багато дачників їх видаляють. Але робити цього не варто.

Залиште пару пасинків і підв'яжіть їх до основної частини овоча. Як тільки з'явиться пару штук плодів, їх варто прищипувати.

Не забувайте при цьому видаляти листя великого розміру.

Городники кажуть, що якщо зробити все правильно, то кожен день можна збирати по 5 кг овочів.

Які ще секрети варто знати?

Не можна вирощувати огірки з року в рік на одному і тому ж місці. Овочі будуть часто хворіти, і про гарний врожай вам слід забути.

Щоб підготувати ґрунт до посадки, варто використовувати органічні добрива.

Після чого підгодовуйте огірки будь-якими зеленими складами, виготовленими самостійно.

Щедро поливайте огірки: приблизно по відру на один кущ. Поливати треба в ранковий час, але не холодною водою. Вода повинна встигнути прогрітися до цього моменту.