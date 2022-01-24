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Як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів: досвідчені дачники відкрили секрет

Автор: Світлана Мащенко

Огірки можна успішно вирощувати в теплиці, збираючи щедрий урожай. Але є деякі секрети, які допоможуть вам сильно збільшити плодючість ваших кущів. Досвідчені дачники стверджують, що всього з шести кущів можна зібрати до 100 кг овочів.

Про це пише Belnovosti.

Як домогтися таких чудових результатів?

Візьміть всього 6 насінин і висадіть огірки. Коли з'являться сходи, то потрібно їх правильно підв'язати. Коли у овоча з'являються пасинки, багато дачників їх видаляють. Але робити цього не варто.

Залиште пару пасинків і підв'яжіть їх до основної частини овоча. Як тільки з'явиться пару штук плодів, їх варто прищипувати.

Не забувайте при цьому видаляти листя великого розміру.

Городники кажуть, що якщо зробити все правильно, то кожен день можна збирати по 5 кг овочів.

Які ще секрети варто знати?

Не можна вирощувати огірки з року в рік на одному і тому ж місці. Овочі будуть часто хворіти, і про гарний врожай вам слід забути.

Щоб підготувати ґрунт до посадки, варто використовувати органічні добрива.

Після чого підгодовуйте огірки будь-якими зеленими складами, виготовленими самостійно.

Щедро поливайте огірки: приблизно по відру на один кущ. Поливати треба в ранковий час, але не холодною водою. Вода повинна встигнути прогрітися до цього моменту.

Раніше ми писали про помилки при посадці огірків, які можуть зіпсувати ваш урожай.

Також фахівці писали, коли сіяти помідори на розсаду, щоб зібрати багатий урожай.

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