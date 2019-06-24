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Виконував бойове завдання: в зоні ООС загинув 30-річний боєць "Айдара"

STYLERЖиття    24.06.2019 - 19:10
Виконував бойове завдання: в зоні ООС загинув 30-річний боєць "Айдара"
В зоні ООС загинув український боєць (Колаж РБК-Україна)

Боєць підірвався на протипіхотній міні 22 червня

На Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил, військові виявили тіло бійця, який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці ООС в соціальній мережі Facebook.

Загиблий – боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького Анатолій Сорочинський з позивним "Жмурик". Сорочинскому було 30 років, і він був родом зі Львова. На війну пішов добровольцем, кілька років був бійцем "Айдара".

Побратими Анатолія Сорочинського повідомили, що він загинув під час виконання бойового завдання 22 червня - близько 18:00 він підірвався на протипіхотній міні.

Для того, щоб виявити і вивезти його тіло з небезпечної зони, була задіяна пошукова група з 7 чоловік. Для безпечного пошуку був узгоджений триденний режим тиші.

Виконував бойове завдання: в зоні ООС загинув 30-річний боєць &quot;Айдара&quot;

Анатолій Сорочинський загинув на Донбасі 22 червня

"Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", - сказано в повідомленні штабу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли всі деталі про трагічну загибель на Донбасі командира розвідки.

А також розповідали про те, що на фронті загинув молодий розвідник з позивним "Механік".

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