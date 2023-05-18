"Мы не поняли, у вас проблемы?" Во Львове русскоязычные избили семейную пару из-за просьбы говорить тише

Во Львове двое неизвестных русскоговорящих мужчин избили семейную пару. Перед этим мужчина сделал замечание компании, слишком громко разговаривавшей в заведении, где они с женой проводили вечер.

Об этом сообщила пострадавшая Виктория Рогалевич на своей странице в Instagram .

Детали скандала

По словам Виктории, она с мужем ужинала в одном из заведений в центре Львова по случаю дня рождения. Рядом с парой сидела компания из двух мужчин, женщин и детей, громко разговаривавших по-русски.

"Мой муж вежливо попросил, чтобы они немного тише разговаривали, ведь мешают другим гостям, на что компания довольно вежливо отреагировала. Здесь еще хотела заметить, что мы не делали замечаний относительно языка, который опять не ко времени, верно?" - замечает пострадавшая.

Когда пара закончила ужин, рассчиталась и вышла из заведения, она заметила, что двое мужчин из компании следят за ними.

"Дождались момента, когда не будет много людей, и мы зайдем за угол Доминиканского собора. Долго не думая, натянули капюшоны и с ненормативной бранью и словами "Мы не поняли, у вас проблемы! Какие к нам претензии?" нанесли удар моему мужу в лицо", - описывает драку Виктория.

Скриншот: instagram.com/victoriarohalevych

Ее муж успел увернуться и остался невредимым, однако сама Виктория получила удар в грудную клетку. Женщина пишет, что потеряла равновесие и упала на землю.

При снятии побоев ей диагностировали ушиб грудной клетки и ушибную подкожную гематому голени.

"Великолепные "подарки" ко дню рождения. Нанесенные травмы считаются легкими телесными повреждениями, которые караются выплатой штрафа в размере 850 гривен. Прекрасно, правда?" - возмущается львовянка.

Пока она хочет привлечь нападающих к уголовной ответственности через адвоката. К тому же девушка отмечает, что все это происходит тогда, когда военные теряют жизнь, защищая свободу и волю украинцев.

Фото: instagram.com/victoriarohalevych