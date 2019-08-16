Вилив окріп в рот: нові подробиці жорстокого інциденту з дівчиною у Запоріжжі (відео)

Нещодавно в Запоріжжі стався жахливий випадок з дівчиною, яку облив окропом її хлопець поки вона спала. При цьому молодий чоловік намагався, щоб окріп потрапив їй в рот. Таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.

На Анастасію Шаповалову вилили 4 літра окропу. Коли вона зістрибнула з ліжка, нелюд її наздогнав і продовжував обливати окропом, незважаючи на те, що в сусідній кімнаті знаходилися двоє маленьких дітей.

Анастасія Шаповалова (скріншот з відео)

Зараз 25-річна Настя знаходиться в лікарні і в неї 21% опіків тіла, а також пошкоджена слизова оболонка через окроп, який потрапив в горло.

Постраждалій весь цей час допомагали волонтери, оскільки на лікування потрібно близько 7 тисяч гривень кожен день, а родичів у Насті немає, вона сирота.

Анастасія Шаповалова (відео: facebook.com/Злата Некрасова)

Коли засновник благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова в останній раз відвідала Настю, то в її палаті перебувала мати Дмитра, хлопця, який познущався над дівчиною. Жінка не намагалася заспокоїти Анастасію, а навпаки хотіла вивести з себе.

Мати нелюда нарікала на те, що її синові дають 15 років тюремного ув'язнення, і що це занадто багато. Вона питала чи не шкодує Настя про щось.

Коли волонтер зайшла в палату, то жінка звинуватила її в тому, що вона "закладає Насті банани в вуха".

Анастасія Шаповалова до інциденту (скріншот з відео)

Некрасова розповіла, що Насті зробили операцію і пересадили їй шкіру в ділянці кисті, плечового суглобу, лівого ока і області шиї.

Анастасія зазначила, що після операції у неї все болить, але допомагають знеболюючі.

Нагадаємо, що перед інцидентом Настя гуляла зі своїм хлопцем в парку і там йому щось не сподобалося. За словами сусідів, молодий чоловік наркоман і неадекватна людина.

Варто відзначити, що нелюд також є батьком її дітей 6 і 4 років. В даний час діти перебувають у бабусі.

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