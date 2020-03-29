Виламують двері: евакуйовані з В'єтнаму українці опираються обсервації

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Уряд також прийняв жорсткі заходи і закрив кордони країни. Сьогодні, 29 березня, в аеропорт "Бориспіль" доставили евакуйованих українців з В'єтнаму. Люди підписали угоду про самоізоляції, але їхати на обсервацію в готелі відмовилися.

Крім того, вони почали вриватися з будівлі аеропорту, і виламували двері. На місце пригоди довелося викликати поліцію і Нацгвардію, але вони не сильно допомогли.

Люди агресивно намагалися виламати двері і втекти через смугу контролю. При цьому їх намагалися останавить люди в захисних костюмах і масках, однак всі спроби зупинити толку виявилися безрезультатними. Також люди, які прибули даним рейсом кричали, що це незаконно, і ніхто не має права їх затримувати.

Евакуйовані з В'єтнаму штурмують аеропорт "Бориспіль"

Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ України, і президент Володимир Зеленський не раз говорили про те, що евакуйовані повинні перебувати в ізоляції 14 днів. Міністр МВС Арсен Аваков також говорив про те, що у поліції є всі повноваження, щоб стежити за дотриманням цих правил.

Нагадаємо, що українка, яка повернулася з Італії заразила коронавірусом кілька сіл. Коли вона повернулася додому, то не була на самоізоляції, а активно відвідувала різні місця в селі заразила навіть главу села.