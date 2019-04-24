Вбивство одним ударом в "Сільпо": з'явилися нові подробиці (фото)

Вбивство в Сільпо в Києві (колаж: РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві чоловіка в "Сільпо" переховувався від поліції три тижні

Вбивство в супермаркеті "Сільпо" у Києві на Оболоні сталося 3 квітня. Між двома чоловіками виник словесний конфлікт, після чого один з них наніс удар кулаком в голову іншому. На наступний день 33-річний чоловік помер. Підозрюваний у вбивстві переховувався від правоохоронців, але нещодавно був затриманий, повідомляє Київська прокуратура Оболонського району.

Ним виявився 35-річний киянин. Чоловікові повідомили про підозру в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Вбивство в Сільпо в Києві - поліція затримала підозрюваного (фото: kyiv.gp.gov.ua)

До слова, у загиблого уродженця Сумської області на батьківщині залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Нещодавно поліції вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного та затримати його. Під час обшуку правоохоронці вилучили одяг, в якому він був на місці злочину.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 КК України. За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вбивство в Сільпо в Києві - поліція затримала підозрюваного (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, після того, як нападник завдав чоловікові удару, той впав і втратив свідомість. Адміністрація супермаркету викликала швидку, але постраждалий відмовився від госпіталізації. Знайомі допомогли чоловікові дістатися до арендованої квартири, а наступного дня його знайшли мертвим.

У потерпілого медики виявили пошкодження головного мозку, а також переломи кісток склепіння та основи черепа.