У вихідні Землю накриє сильною магнітною бурею
Магнітна буря накриє Землю вже найближчими кількома годинами й ця буря стане затяжною. Можливе погіршення самопочуття, головний біль і навіть перебої в роботі різної техніки.
Коли очікується магнітна буря і як можна зберегти свій організм - читайте в матеріалі нижче.
Коли чекати магнітну бурю
За даними порталу Meteoagent, затяжна магнітна буря вже почалася сьогодні. Індекси у п'ятницю підвищилися до 4 – це дані невеликих магнітних коливань. А завтра, у суботу, 17 вересня, очікується сильна магнітна буря з індексом 5.
Така магнітна буря діє на багатьох людей планети й призводить до погіршення самопочуття. А також можуть бути перебої у роботі різної електротехніки.
У неділю геомагнітна ситуація знизиться, а в норму вона повернеться лише у понеділок, 19 вересня.
Вплив магнітної бурі на людину
У дні магнітних бур люди зазвичай скаржаться на загальне погіршення самопочуття, слабкість, сонливість, головний біль.
Найчастіші симптоми:
- Головний біль та запаморочення
- Нудота та розлад травлення
- млявість, сонливість, неможливість зосередитися
- Дратівливість, апатія, депресивні стани, агресія
- Порушення серцевого ритму, стрибки тиску
- Загострення тривожності
- Ломота в кістках та суглобах
- Загострення хронічних захворювань
Як допомогти організму в дні магнітних бур
У дні магнітних бур варто знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно харчуватися, висипатися і більше дихати свіжим повітрям.
Поліпшити стан допоможуть контрастний душ, прогулянка на природі, відпочинок, відмова від шкідливої та жирної їжі. Бажано повністю відмовитись від алкоголю, а норму кави знизити.
Також потрібно підтримувати водний баланс, включити до раціону більше фруктів та овочів, можна пити трав'яні чаї.
Людям з хронічними захворюваннями та похилого віку медики рекомендують більше відпочивати, не перенапружуватись, а під руками тримати необхідні ліки.
Також у дні магнітних бур варто уникати конфліктів, з'ясування стосунків, вибухів емоційності та агресії.
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