ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У вихідні Землю накриє сильною магнітною бурею

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 20:09
У вихідні Землю накриє сильною магнітною бурею Фото: Землю накриє сильною магнітною бурею (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накриє Землю вже найближчими кількома годинами й ця буря стане затяжною. Можливе погіршення самопочуття, головний біль і навіть перебої в роботі різної техніки.

Коли очікується магнітна буря і як можна зберегти свій організм - читайте в матеріалі нижче.

Коли чекати магнітну бурю

За даними порталу Meteoagent, затяжна магнітна буря вже почалася сьогодні. Індекси у п'ятницю підвищилися до 4 – це дані невеликих магнітних коливань. А завтра, у суботу, 17 вересня, очікується сильна магнітна буря з індексом 5.

Така магнітна буря діє на багатьох людей планети й призводить до погіршення самопочуття. А також можуть бути перебої у роботі різної електротехніки.

У неділю геомагнітна ситуація знизиться, а в норму вона повернеться лише у понеділок, 19 вересня.

У вихідні Землю накриє сильною магнітною бурею

Вплив магнітної бурі на людину

У дні магнітних бур люди зазвичай скаржаться на загальне погіршення самопочуття, слабкість, сонливість, головний біль.

Найчастіші симптоми:

  • Головний біль та запаморочення
  • Нудота та розлад травлення
  • млявість, сонливість, неможливість зосередитися
  • Дратівливість, апатія, депресивні стани, агресія
  • Порушення серцевого ритму, стрибки тиску
  • Загострення тривожності
  • Ломота в кістках та суглобах
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У дні магнітних бур варто знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно харчуватися, висипатися і більше дихати свіжим повітрям.

Поліпшити стан допоможуть контрастний душ, прогулянка на природі, відпочинок, відмова від шкідливої та жирної їжі. Бажано повністю відмовитись від алкоголю, а норму кави знизити.

Також потрібно підтримувати водний баланс, включити до раціону більше фруктів та овочів, можна пити трав'яні чаї.

Людям з хронічними захворюваннями та похилого віку медики рекомендують більше відпочивати, не перенапружуватись, а під руками тримати необхідні ліки.

Також у дні магнітних бур варто уникати конфліктів, з'ясування стосунків, вибухів емоційності та агресії.

До речі, раніше ми писали, що лікарі назвали причини раптового запаморочення.

А ще розповідали про те, які негативні наслідки можуть бути після повної відмови від солі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря головная боль
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя