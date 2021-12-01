Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає
Всього в перший місяць зими буде 31 день, з яких 22 - робочих і 9 вихідних.
На Різдво за юліанським календарем (католицьке) ми будемо відпочивати три дні поспіль (25, 26, 27 числа) - свято випадає на суботу, тому понеділок також буде вихідним. Переносів і відпрацювань не буде.
Але 24 грудня буде укороченим на годину, так само як і 31 грудня, яке випаде на п'ятницю.
Вихідними в грудні 2021 стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.
Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів грудня 2021
Всі свята грудня 2021
- 1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ
- 2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
- 4 грудня - День обіймів
- 5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
- 6 грудня - День Збройних Сил України
- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування
- 9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції
- 10 грудня - День прав людини
- 11 грудня - Міжнародний день гір
- 12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України
- 13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
- 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
- 15 грудня - День працівника суду
- 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби
- 18 грудня - Міжнародний день мігрантів
- 19 грудня - День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури
- 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
- 22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України
- 24 грудня - День працівників архівних установ
Найважливіші релігійні свята в грудні 2021:
- 4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 7 грудня - Великомучениці Катерини
- 10 грудня - святкування ікони Божої Матері, іменованої Знамення
- 13 Грудня - Апостола Андрія Первозванного
- 17 грудня - Великомучениці Варвари
- 18 грудня - Преподобного Сави Освяченого
- 19 грудня - день Миколи Чудотворця
- 22 грудня - зачаття праведної Ганною Пресвятої Богородиці
- 25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем