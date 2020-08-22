Вихідні дні та свята у вересні 2020: скільки будемо відпочивати

У вересні в українців не буде додаткових вихідних днів і для відпочинку будуть тільки традиційні суботи та неділі. Загальна кількість робочих днів у вересні 2020 року – 22, а вихідних буде всього 8 днів. Однак у першому осінньому місяці буде багато цікавих свят та пам'ятних дат.

1 вересня – День знань

2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріату.

5 вересня – Міжнародний день благодійництва

6 вересня – День підприємця

8 вересня – Міжнародний день грамотності, День солідарності журналістів.

9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.

12 вересня – День програміста, День українського кіно, День фізкультури та спорту.

13 вересня – День танкіста, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День пам'яті жертв фашизму.

15 вересня – Міжнародний день демократії.

16 вересня – Міжнародний день озонового шару, День HR-менеджера.

17 вересня – День рятівника України

19 вересня – День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора, День народження смайлика.

18-20 вересня – Рош Ха-Шана (Єврейський Новий рік)

20 вересня – Всесвітній день батька, День рекрутера, День працівників лісу.

21 вересня – Міжнародний день миру, Різдво Пресвятої Богородиці.

22 вересня – День партизанської слави, Всесвітній день без автомобілів, День осіннього рівнодення.

24 вересня – Всесвітній день моря.

26 вересня – Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день контрацепції.

27 вересня – Всесвітній день туризму, День машинобудівника, Міжнародний день глухих, День вихователя і дошкільних працівників, Воздвиження хреста Господнього.

28 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, Всесвітній день серця, День отоларинголога, Всесвітній день боротьби проти сказу.

30 вересня – День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як будуть переносити свята в Україні у 2021 році.