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Вихідні у грудні 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Понеділок 23 листопада 2020 14:35
Вихідні у грудні 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Скільки будемо відпочивати в грудні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В останньому місяці року українці відпочиватимуть 9 днів

Наближається грудень, який стане останнім місяцем 2020 року, що минає. В наступному передноворічному місяці в українців буде 9 вихідних. Річ у тому, що 25 грудня в нашій країні буде святкуватися католицьке Різдво, яке оголошено вихідним днем. Це свято випадає на п'ятницю. Відповідно українці будуть відпочивати 3 дні - 25, 26 і 27 грудня.

Робочий день 24 грудня при цьому рекомендовано зменшити на 1 годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року – 31 грудня. Це буде четвер. У деяких приватних компаніях у цей день співробітники не виходять на роботу, але це вирішується індивідуально на підприємстві.

Вихідні у грудні 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Відзначимо, що в грудні 2020 року в Україні буде 22 робочих і дев'ять вихідних днів.

До речі, у грудні в Україні відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая (19 грудня) та інші. Але на ці дні вихідні для людей не передбачені.

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