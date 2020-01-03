Кожен третій день в 2020 році буде вихідним: скільки будуть відпочивати українці

Скільки будуть відпочивати українці в 2020 році? В цьому році людей очікують кілька святкових днів, коли не потрібно буде виходити на роботу, їх тривалість іноді буде складати від 3 до 4 днів.

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійні свята і 9 державних. Всього в цьому році Металевої щури буде 11 неробочих днів.

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7 січня відзначається Різдво за григоріанським календарем. Цей день для всіх буде вихідний.

8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;

19 квітня українці будуть святкувати Великдень;

1 травня - День праці;

9 травня святкується День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

7 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - Дня захисника України;

25 грудня - Католицьке Різдво.

За законами чинного законодавства, якщо святковий день припадає на вихідний, то найближчий понеділок також вважається вихідним днем. Так що вихідними днями також будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня. До речі, якщо порахувати, то виявляється, що в цьому році 52 тижні, то, додавши до офіційним вихідним 104 суботи та неділі, виходить, що кожен третій день року українці матимуть вихідний.