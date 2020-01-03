Кожен третій день в 2020 році буде вихідним: скільки будуть відпочивати українці

Січень в українців почнеться з вихідних днів
Скільки будуть відпочивати українці в 2020 році? В цьому році людей очікують кілька святкових днів, коли не потрібно буде виходити на роботу, їх тривалість іноді буде складати від 3 до 4 днів.
У 2020 році у жителів України буде 2 релігійні свята і 9 державних. Всього в цьому році Металевої щури буде 11 неробочих днів.
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За законами чинного законодавства, якщо святковий день припадає на вихідний, то найближчий понеділок також вважається вихідним днем. Так що вихідними днями також будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня. До речі, якщо порахувати, то виявляється, що в цьому році 52 тижні, то, додавши до офіційним вихідним 104 суботи та неділі, виходить, що кожен третій день року українці матимуть вихідний.