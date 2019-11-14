Вигоріло все: у Києві прокотилася хвиля страшних підпалів (фото)

По Києву прокотилася хвиля підпалів (Колаж РБК-Україна)

У Києві троє невідомих спалили цілий ряд магазинів

У Києві відбулася ціла серія умисних підпалів фермерських магазинів. У ніч з середи на четвер, з 13 на 14 листопада, зловмисники підпалили практично одночасно три магазини в різних районах столиці. Всі магазини мережі "Молоко від фермера".

У Києві прокотилася хвиля підпалів

Як повідомляє видання "Інформатор", першим спалахнув магазин в Дніпровському районі, на вулиці Амвросія Бучми. Це сталося близько третьої години ночі. З розривом буквально у п'ять хвилин загорілося ще два магазини – на вулиці Олени Теліги і на Петропаловскій Борщагівці.

У Києві вночі пройшла хвиля підпалів (Фото: Інформатор)

Невідомі просто облили магазини бензином і підпалили. На Олени Теліги швидко відреагувала охорона компанії "Сіріус" – вони встигли локалізувати полум'я до приїзду пожежників.

А ось на Петропаловскій Борщагівці, в BoxPark, вогонь з магазину швидко охопив і сусідні бокси. До приїзду пожежників встигло вигоріти 10 торгових точок повністю, всередині і зовні.

Як повідомляють рятувальники, постраждали внаслідок трьох пожеж, на щастя, немає. Поліція почала розслідування за фактом масових підпалів і розшукує паліїв трьох торгових точок у різних районах Києва.