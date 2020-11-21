Вигнали з лікарні з COVID-19? Нові деталі смерті пенсіонерки під Черніговом

Смерть пенсіонерки, яку вигнали з лікарні під Черніговом (колаж РБК-Україна)

Скандал через смерть пенсіонерки, яку вигнали з лікарні під Черніговом, обростає новими подробицями. Лікарі центральної райлікарні в Бобровиці стверджують, що 74-річна жінка сама написала заяву про виписку, однак знайомі загиблої таку версію спростовують.

За словами місцевої мешканки, яка доглядала за Катериною Іванівною Самусь, вона дійсно могла хворіти COVID-19. Про це передає "Обозреватель".

Тетяна Дерека зазначила, що симптоми вказували саме на коронавірус, хоча ПЛР-тест показав негативний результат.

Катерина Самусь проживала одна, її єдина донька проживає за кордоном. Літня жінка захворіла і намагалася звернутися до сімейного лікаря.

"Швидка приїхати тоді відмовилася, сказали їй дати корвалол і йти до сімейного. Я знайшла лікаря, яка прийшла вже 4 листопада вранці. Лікар, прослухавши її, сказала, що потрібно терміново викликати швидку і везти до лікарні. У неї застій в легенях", - розповіла Тетяна.

Рентген показав, що у пенсіонерки не працює права легеня. Її стан був важким, жінка постійно задихалася, а крапельниці та кисень, яким їй давали дихати в інфекційній лікарні, ніяк не допомагали.

Потім друга доглядальниця розповіла, що лікарі вирішили виписати Самусь. Нібито з'явився наказ керівництва лікарні звільняти місця для важких пацієнтів і тих, хто знаходиться у середньої тяжкості.

"А Катерину Іванівну порахували легкою. Її виписали, виставили речі через вікно. Вона сіла на лавочку, ледве дихає, її всю трусить. Я кажу, що до будинку її в такому стані не доведу. Таксі сюди їхати не хоче, тому що це ковідна лікарня. "Швидка" їхати не хоче", - каже Дерека.

У підсумку пенсіонерку все ж погодилися повернути до цієї ж лікарні, але 12 листопада жінка померла.

Після того, як історія отримала широкий резонанс, лікарі медустанов у своєму поясненні написали, що нібито літня жінка сама власною рукою написала заяву на виписку.

"Виходить, що жінка, яка хвора, задихається, не може йти, тремтячою рукою пише заяву на виписку? Я такої заяви не бачила, і нічого подібного вона не говорила. А медики нічого нам не повідомляли. Якщо раптом і є якийсь документ, то, швидше за все, вони їй його підсунули", - обурюється Тетяна.

Пенсіонерку вигнали з лікарні під Черніговом на вулицю (фото: скрін з відео)

Нагадаємо, що 18 листопада у Чернігівській ОДА відреагували на скандал і доручили провести службове розслідування в лікарні, а також звернулися в поліцію.

Раніше ми писали про те, що у Черкасах ситуація з COVID-19 в лікарнях критична - не вистачає місць, кисню і медиків.