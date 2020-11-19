Ми давно вже переплюнули Італію: в лікарнях Черкас катастрофічна ситуація з COVID-19

У Черкасах критична ситуація з COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Лікарі та медсестри з Черкас розповіли про критичну ситуацію з COVID-19 у місті

У Черкасах та області склалася критична ситуація у відділеннях лікарень, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Місць для хворих не вистачає, ситуація з медичним персоналом катастрофічна, в лікарні не беруть навіть важких пацієнтів, а швидку викликають вже обманом.

У Черкасах скасували карантин вихідного дня і це попри на те, що мер міста нещодавно сам переніс коронавірус і перебував на самоізоляції. Він записав відеозвернення до жителів і повідомив, що лікарні забезпечені всім необхідним. Про те, яка ситуація в лікарнях Черкас в реальності, повідомляє видання OBOZREVATEL.

У Черкасах та області вже заразилися коронавірусом трохи більше ніж 15 тисяч осіб. У трьох опорних госпіталях вільних місць практично немає. Під відділення з COVID-19 хочуть перепрофілювати місцевий пологовий будинок, що дасть додатково 150 місць і 54 кисневі точки. Але кисневих точок просто немає, їх у свій час відключили та на відновлення знадобиться не менш як місяць. В цей час решта лікарень просто задихаються від напливу хворих з коронавірусом.

"У нас до бійок доходить. Привозять важкого пацієнта, який вже сам не пересувається. Треба знайти місце. Доводиться звільняти ліжко, переводити пацієнта, якому вже стало краще, в іншу палату. Починається скандал, він буквально чіпляється за кисневу маску, і не йде", - розповіла медсестра з 3-ї Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.

У лікарні інфіковані медсестри та лікарі, а молодшому персоналу доводиться працювати за двох і трьох.

"Виносимо качки постійно, ставимо крапельниці, робимо уколи, перестилаймо ліжка. Пацієнти важкі, з ними складно, психують, кричать, вони бояться, що якщо вчасно кисень не подати, то вони помруть. Деякі зміни у нас схожі на пекло, коли тобі здається, що працюєш в дурдомі. Починаєш теж грубити у відповідь. А потім цей пацієнт помирає, і тобі його так шкода, що сідаєш і плачеш", - додала медсестра.

Швидка допомога перевантажена викликами й місцеві жителі почали хитрувати, щоб заманити лікарів додому. Вони називають інші симптоми та не повідомляють, що захворіли на коронавірус. Тільки б лікарі приїхали. А на місці медики виявляють пацієнтів з підтвердженим тестом.

"Це дуже погано, тому що бригада може піднятися до пацієнта без захисного костюма. Так було з однією нашою пацієнткою. Вона просила вибачення і говорила, що вже почала задихатися, а швидка не їхала, тому донька вирішила обдурити. Відправили її в лікарню. І такі випадки останнім часом все частіше. Ми теж вже втомилися, присісти ніколи. Далеко не всіх ми можемо везти в лікарню, тільки важких, тільки з низькою сатурацією. Вони плачуть, кричать, погрожують. Одна фельдшер потрапила у квартиру до двох братів, хворих коронавірусом, так вони її заблокували. Їй довелося викликати поліцію. А є такі, що від нежитю їм стає погано, вони вважають, що у них ковід. Ми витрачаємо час, щоб їх вгамувати", - розповів один із фельдшерів.

Він додав, що в область викликали бригаду медиків до літньої жінки зі скаргами на болі в серці. З'ясувалося, що у неї коронавірус і всю бригаду лікарів відправили на самоізоляцію.

Ще гірша ситуація в районних центрах. Там просто виписують додому тих, у кого стабілізований стан.

"Там не лікують, там просто грають у рулетку – виживеш чи ні. Кисню дуже мало, дихають їм по черзі, по часу. Люди плачуть і просять подихати зайві 15 хвилин. А як даси, якщо сусід вже при смерті. Людей виписують додому, хоча їм ще треба лікуватися киснем. Кажуть, шукайте концентратор пересувний. Літні люди, люди з сіл, у них немає грошей на таке дороге обладнання. Фактично, на смерть виписують. У кращому випадку вони потім потраплять до лікарні, де їх будуть доліковувати", - розповіла сімейний лікар Олена.

Вона додала, що не всіх важких пацієнтів вдається прилаштувати в лікарню. Вона телефонує до лікарні, повідомляє, що сатурація нижче 90%, але їй відповідають, що кисню все одно немає і готові прийняти тільки зі своїм концентратором.

"Я буквально на колінах з телефоном стою, благаю прийняти людей. Я ж бачу, що мій пацієнт з діабетом, у нього проблеми з серцем, якщо я не прилаштую його сьогодні, завтра буде пізно. А мені кажуть, от завтра подзвони, якщо когось вдасться виписати, то заберемо твого", - додала сімейний лікар.

Вона розповіла, що люди хворіють цілими селами й при цьому не носять маски, їздять в лікарню або аптеку на маршрутках. Але в районі вже лікувати практично нікому – багато лікарі самі хворіють.

"Я думаю, ми давно вже переплюнули Італію. І далі буде тільки гірше. Вмирати будуть вдома, не дочекавшись лікаря. До Нового року ще й гроші закінчаться в бюджеті, ліків і так мало, а скоро в лікарнях елементарного не буде. Навіть систем для крапельниць. Всі підуть на довгі канікули, от тоді буде жах", - висловила свою думку медик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі лікарні дійшли до "ковідного" колапсу.

А також розповідали про те, що у Житомирі померла педагог, яка напередодні просила місцеву владу привезти кисень в лікарню.