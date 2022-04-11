Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)

Після вторгнення російських військ в Україну стародавнє місто Чернігів піддалося до численних бомбардувань. За заявами мера, від рук загарбників загинули 700 осіб.
Репортер Олександр Клименко показав, як зараз виглядає місто.
"Стародавній Чернігів вистояв. Все відродиться ... За словами мера міста Атрошенка, загинули 700 осіб. Чернігів вистояв. І буде відроджуватися, зберігаючи свої святині Київської Русі, які не мають ніякого відношення до мокшанських боліт", - підписав він свої фото.
Як ми писали раніше, під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів.
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