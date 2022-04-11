RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)

Фото: Як виглядає Чернігів після бомбардувань (GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення російських військ в Україну стародавнє місто Чернігів піддалося до численних бомбардувань. За заявами мера, від рук загарбників загинули 700 осіб.

Репортер Олександр Клименко показав, як зараз виглядає місто.

"Стародавній Чернігів вистояв. Все відродиться ... За словами мера міста Атрошенка, загинули 700 осіб. Чернігів вистояв. І буде відроджуватися, зберігаючи свої святині Київської Русі, які не мають ніякого відношення до мокшанських боліт", - підписав він свої фото.

Так виглядає Чернігів зараз (фото: Олександр Клименко)

Як ми писали раніше, під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів