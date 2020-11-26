Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

Ганна Трінчер показала, як живе (колаж РБК-Україна)

Українська співачка і актриса Анна Трінчер показала свою розкішну квартиру

Українська співачка і актриса Ганна Трінчер показала свою шикарну квартиру, яку по праву називають найбільш інстаграмною в країні. Українській зірці всього 19 років, але вона вже чудово знає, як залучити підписників в соцмережі, адже у неї їх один мільйон. Вона не тільки співає, танцює, але і веде свій блог в Instagram.

У програмі "Зірковий шлях" суперфіналістка восьмого сезону "Голосу країни" продемонструвала, як вона живе. Також вона представила журналістці свою бабусю Олену, яка також приваблює в Instagram Ані увагу шанувальників.

Трінчер знімає свою бабусю в численних сторіз і каже, що завдяки їй у неї стільки шанувальників в мережі.

Аня весь час публікує у соцмережі цікавий контент, багато з якого створює просто вдома. Для цього у неї є все необхідне.

В своїй спальні Ганна Трінчер знімає численні сторіз для Instagram

Це величезний хол квартири, який веде у вітальню

В квартирі встановлені величезні панорамні вікна

До речі, Ганна з російськомовної родини, але зараз повністю робить свій блог у соцмережі українською. У цьому їй допомагає бабуся, яка чудово говорить українською мовою.

Кімната Ганни зроблена в рожевому кольорі, посеред неї можна побачити білі пухнасті крісла м'які іграшки.

Є в кімнаті Трінчер і гардеробна. За словами юної артистки, вона обожнює вишиванки.

В кімнаті Ганни є все для створення контенту в соцмережах

У спальні є величезна гардеробна з великим вибором одягу

Як ми раніше писали, кумир всіх підлітків України Ганна Трінчер презентувала відвертий відеокліп, який отримав дуже суперечливі коментарі та відгуки.