ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

Київ, Четвер 26 листопада 2020 15:28
Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе
Ганна Трінчер показала, як живе (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка і актриса Анна Трінчер показала свою розкішну квартиру

Українська співачка і актриса Ганна Трінчер показала свою шикарну квартиру, яку по праву називають найбільш інстаграмною в країні. Українській зірці всього 19 років, але вона вже чудово знає, як залучити підписників в соцмережі, адже у неї їх один мільйон. Вона не тільки співає, танцює, але і веде свій блог в Instagram.

У програмі "Зірковий шлях" суперфіналістка восьмого сезону "Голосу країни" продемонструвала, як вона живе. Також вона представила журналістці свою бабусю Олену, яка також приваблює в Instagram Ані увагу шанувальників.

Трінчер знімає свою бабусю в численних сторіз і каже, що завдяки їй у неї стільки шанувальників в мережі.

Аня весь час публікує у соцмережі цікавий контент, багато з якого створює просто вдома. Для цього у неї є все необхідне.

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живеВ своїй спальні Ганна Трінчер знімає численні сторіз для Instagram

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

Це величезний хол квартири, який веде у вітальню

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

В квартирі встановлені величезні панорамні вікна

До речі, Ганна з російськомовної родини, але зараз повністю робить свій блог у соцмережі українською. У цьому їй допомагає бабуся, яка чудово говорить українською мовою.

Кімната Ганни зроблена в рожевому кольорі, посеред неї можна побачити білі пухнасті крісла м'які іграшки.

Є в кімнаті Трінчер і гардеробна. За словами юної артистки, вона обожнює вишиванки.

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

В кімнаті Ганни є все для створення контенту в соцмережах

Ось так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живеОсь так виглядає найінстаграмніша квартира України: хто в ній живе

У спальні є величезна гардеробна з великим вибором одягу

Як ми раніше писали, кумир всіх підлітків України Ганна Трінчер презентувала відвертий відеокліп, який отримав дуже суперечливі коментарі та відгуки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя квартиры

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся