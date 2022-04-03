Як виглядає звільнений Гостомель: місцеві жителі майже місяць провели у підвалах

У селищі Гостомель Бучанського району близько 70 місцевих жителів вперше змогли вийти з підвалів. З перших днів вторгнення Росії їх місцевість була під атакою ракет і бомбардуванням з літаків.

Місцеві жителі розповідають, що біля селища окупанти намагалися висадити десант прямо у відкритому полі. Уздовж дороги тепер стирчать російські реактивні ракети. А автомобілі просто розчавлені гусеницями танків або розстріляні з кулеметів і гармат.

Кремлівські вбивці майже місяць рівняли селище з землею, а цивільних просто розстрілювали біля будинків і машин.

Павло-житель Гостомеля. З перших днів він не випускає зброю з рук, хоча абсолютно не військовий за освітою. Тільки зараз він зміг дістатися до батьківського дому на околиці Гостомеля. Все, що раніше було кухнею, вітальнею і дитячою кімнатою – перетворилося в один небезпечний простір, яке може впасти в будь-який момент.

Дорослий і сильний чоловік ледь стримує сльози. На виході з дому він зустрів свого друга дитинства і дуже зрадів, що той живий.

Ще один житель Гостомеля "Мазай" з перших днів війни з трьох телефонів друзів з перших днів передавав друзям інформацію про те, що відбувається в Гостомелі. І ледь не попрощався за це з життям.

"Коли до тебе ломляться озброєні мужики - відкрити це ж логічно! Я не відкрив. Вони прийшли вдруге і давай мене допитувати. А у мене ж телефони - ти коректувальник, що посилав, що не посилав. А я ж хлопцям розповідав, що у нас відбувається", - розповів житель Гостомеля "Мазай".

Він розповів, що його район контролювали кадирівці. Вони погрожували перерізати йому горло ножем. Обіцяли підірвати гранатою. Але потім кинули в підвал. У цьому підвалі, в одній з місцевих багатоповерхівок він провів плече-до плеча 36 діб разом з десятками місцевих жителів.

Новонароджені та трохи старші діти, літні та молоді жінки, з десяток чоловіків, переважно старшого віку - всі вони понад місяць виживали в підвалі, під прицілом ворожих автоматів. Кажуть, що евакуюватися не було жодного шансу.

Але вони змогли вижити. Навчилися навіть витягати окупантів на розмову. Не один раз вони запитували у росіян, навіщо вони вторглися в Україну. Але у відповідь завжди чули одну відповідь - мовляв, ми приїхали на військові навчання.

За місяць з підвалу окупанти забрали з підвалу чотирьох чоловіків, в основному всі - старшого віку. Вибирали навмання і відтоді сусідам про їхню долю нічого не відомо.

Ще одне відео з Гостомеля опублікував Дмитро Комаров. Він показав, як окупанти розгромили квартири в ЖК Покровський. Більшість квартир там вціліло, але мародери зламали практично все, що змогли та винесли всі цінні речі.